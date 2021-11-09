TV'den kasıma özel yeni içerikler

Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, ekim ayında da diziden filme, spordan belgesele, her zev ve yaşa uygun zengin içerikleriyle seyircilerin tercihi oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, her ay 1 milyonu aşkın abone tarafından kullanılan Vodafone TV'de ekim ayında en çok seyredilen filmler arasında "Marslı", "Jumanji: Vahşi Orman", "Çılgın Max: Öfkeli Yol", "Yarından Sonra", "Prometheus" ve "Mutluluk Zamanı" yer aldı.

Ekim'de en çok seyredilen kanallar ise ATV, Fox, TV8, TRT 1, Kanal D, Show TV ve S Sport 1 olarak sıralandı.

Vodafone TV, kasım ayında da müşterileri için birbirinden keyifli içerikler sunuyor. Vodafone TV kullanıcıları, bu ay, Keanu Reeves'in başrollerinde olduğu, gişe hasılatları kıran aksiyon filmi "John Wick 3"ü; unutulmaz bilgisayar oyunu kahramanı Sonic'i komik dedektif Jim Carrey ile buluşturan"Kirpi Sonic"i; DC Comics evreninin en ünlü karakterlerinden Harley Quinn'i Margot Robbie'nin şaheser performansı ile sunan "Yırtıcı Kuşlar ve Muhteşem Harley Quinn"i; usta oyuncular Hellen Mirren ve Ian McKellen'ı bir araya getiren, suç filmi "Sahtekar"ı ve Stephen King'in unutulmaz eserlerinden beyaz perdeye uyarlanan "0" Bölüm 2 ve "Doktor Uyku" filmlerini seyredebilecek.

FX ekranlarında ise "American Horror Story Double Feature" yeni bölümleriyle devam ederken, FOXCRIME'da 9-1-1'in 5. ve en yeni sezonu ekranlara gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone TV Genel Müdürü Berna Kulaksız, Türkiye'nin dört bir yanında müşterilere kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda, sinema ve dizi seven müşterilerimiz için Kasım ayına özel zengin bir portföy hazırladık. En beğenilen yapımları bir araya getirdiğimiz içeriğimizle izleyicilerimizin dijital platformlarda sinema ve dizi izleme keyfini artırmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

???????Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90'ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkanı sunuyor. Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 7 milyon kez indirildi. Vodafone TV'nin aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1 milyonu aştı.