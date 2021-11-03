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TV'den sporseverlere "sportif ayrıcalık" - Son Dakika

TV'den sporseverlere "sportif ayrıcalık"

03.11.2021 12:41
TV'den sporseverlere

Vodafone TV kullanıcıları, 6-7 Kasım tarihlerinde futboldan otomobil yarışına heyecan verici içerikleri mobil internetinden yemeden izleyebilecek.

Vodafone TV kullanıcıları, 6-7 Kasım tarihlerinde futboldan otomobil yarışına heyecan verici içerikleri mobil internetinden yemeden izleyebilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, sporsever seyircileri için çok özel içerikler sunmaya devam ediyor.

Vodafone TV, 6 Kasım Cumartesi günü saat 15: 30'da İngiltere Premier Ligi kapsamında oynanacak Manchester United - Manchester City derbisini, 7 Kasım Pazar günü saat 22: 45'te İtalya Serie A kapsamında oynanacak Milan-Inter maçını ve 6-7 Kasım tarihlerinde Formula 1 Meksika Grand Prix'sini canlı yayınlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Berna Kulaksız, şunları kaydetti:

"Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sporsever müşterilerimiz için de çok özel içerikler sunuyoruz. Tüm kullanıcılarımız, 6-7 Kasım tarihlerinde futboldan otomobil yarışına heyecan verici içerikleri mobil internetinden yemeden izleyebilecek. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Ezeli rakiplerin mücadelesi

Vodafone TV'de 6 Kasım'da yayınlanacak Manchester United - Manchester City derbisi, aynı şehrin iki ezeli rakibinin mücadelesine tanık olacak. İki takım da şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alıyor. Geçen yılın şampiyonu Manchester United bu yıl transfer ettiği Cristiano Ronaldo ile önemli bir avantaja sahip. Ronaldo, efsaneleştiği Manchester United'dan 2009'da Real Madrid'e transfer olmuş, 3 yıllık Juventus macerasının ardından ise Manchester United'a geri dönmüştü.

Vodafone TV'de 7 Kasım'da yayınlanacak Milan-Inter maçı da aynı şehrin iki ezeli rakibini konuk edecek. Şampiyonluk mücadelesinde Milan ikinci sırada, Inter üçüncü sırada yer alıyor. Geçen yıl Milan'da top koşturan temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu bu yıl Inter'de forma giyiyor.

Vodafone TV'de 6-7 Kasım tarihlerinde yayınlanacak Formula 1 Meksika Grand Prix'sinde ise 6 Kasım Cumartesi günü yapılacak sıralama turlarının ardından 7 Kasım Pazar günü yarış gerçekleşecek.

Manchester United, Vodafone, Otomobil, Milan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TV'den sporseverlere 'sportif ayrıcalık' - Son Dakika Ekonomi


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