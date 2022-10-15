TVHB Başkanı Ali Eroğlu'ndan "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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TVHB Başkanı Ali Eroğlu'ndan "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" mesajı Açıklaması

15.10.2022 13:44
TVHB Başkanı Ali Eroğlu'ndan "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" mesajı Açıklaması

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'nin üretici kadınlarının da insan hakları, eşitlik ve sosyal anlamda daha ileri seviyelerde yer almalarını ümit ettiğini bildirdi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'nin üretici kadınlarının da insan hakları, eşitlik ve sosyal anlamda daha ileri seviyelerde yer almalarını ümit ettiğini bildirdi.

Eroğlu, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tarlada, çiftlikte, ahırda, kümeste ve tarımın her aşamasında iş gücüne katılan, her zaman şefkatli, muhterem bir anne, değerli bir eş, bir arkadaş olan kadın çiftçilerin hatırlanmasının önemine işaret etti.

Dokunduğu her şeyi güzelleştiren, varlığı ve emeği ile hayata sevgi ve merhamet veren kadınların bugünü fazlasıyla hak ettiklerinin altını çizen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle ülkemizin fedakar üretici kadınlarının da insan hakları, eşitlik ve sosyal anlamda daha ileri seviyelerde yer almalarını ümit ediyor, tüm kadınlarımızın ve kadın meslektaşlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyoruz."

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Kaynak: AA

Ali Eroğlu, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TVHB Başkanı Ali Eroğlu'ndan '15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: TVHB Başkanı Ali Eroğlu'ndan "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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