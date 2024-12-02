TVHB Yeni Yönetimi Göreve Başladı

Ekonomi

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin (TVHB) 51. Olağan Genel Kurulu'nda belirlenen yeni yönetimi için devir teslim töreni düzenlendi.

TVHB Merkez Konseyi'nde düzenlenen törende, TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu öncülüğünde seçilen Veteriner Hekimlikte Güven ve Birlik İnisiyatifi görevi devraldı.

Törende konuşan Eroğlu, mesleğin ve meslektaşların sorunları ile bu sorunların nasıl çözüleceği hususunda çalışacaklarını bildirerek, "Önceliklerimiz, sağlık meslek grubunda tanımlanma, sağlıkta şiddet, kamuda istihdam, çalışan ve emekli veteriner hekimlerin maaşları ve özlük hakları, hayvan refahı ile sahipsiz hayvanlar konuları olacak." ifadelerini kullandı.

Daha önce 56 olan veteriner hekimleri odası sayısının 70'e yükseldiğine işaret eden Eroğlu, "En kısa zamanda Ankara'da buluşarak yeni yol haritamızı 70 odamızla birlikte belirleyeceğiz. Stratejimizin adını birlikte koyacağız. Her türlü eylem planını birlikte yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, görevi devraldığı 50. Dönem Merkez Konseyi Başkanı Murat Arslan ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti.???????