Twitter, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Elon Musk'a dava açtı - Son Dakika
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Twitter, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Elon Musk'a dava açtı

13.07.2022 01:32
Twitter, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Elon Musk'a dava açtı

Sosyal medya şirketi Twitter, yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiğini için Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ı dava etti.

Sosyal medya şirketi Twitter, yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiğini için Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ı dava etti.

Twitter tarafından Delaware Chancery Mahkemesine yapılan şikayette, Musk'ın, imzaladığı anlaşma "artık kişisel çıkarlarına hizmet etmediği" için Twitter ve hissedarlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiği aktarıldı.

Şikayet dilekçesinde, Musk'ın anlaşmayı feshetmeye yönelik iddialarının "bahane" olduğu ve "hiçbir dayanağı" olmadığı kaydedildi.

Dilekçede, "Birleşme anlaşmasının imzalanmasından bu yana Musk, Twitter'ı ve anlaşmayı defalarca kötüleyerek Twitter için ticari risk ve hisse fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı." ifadesi yer aldı.

Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma anlaşmasını birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek feshettiği 8 Temmuz'da bildirilmişti.

Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.

Bildirimde, Twitter'ın anlaşmanın birçok hükmünü esaslı şekilde ihlal ettiği, yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun görüldüğü kaydedilmişti.

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor ise Musk'ın fesih kararının ardından anlaşmasının uygulanması için yasal işlem başlatılmasının planlandığını duyurmuştu.

Taylor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter Yönetim Kurulu, Musk ile üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda işlemi tamamlamayı taahhüt ediyor ve birleşme anlaşmasını uygulamak için yasal yollara başvurmayı planlıyor." ifadesini kullanmıştı.

Twitter'ın avukatı William Savitt tarafından Musk'ın avukatı Mike Ringler'e gönderilen bir mektupta da Musk'ın anlaşmayı feshinin "geçersiz ve haksız" olduğu, bunun anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin reddedildiği anlamına geldiği belirtilmişti.

Fesih kararıyla işlemin tamamlanmaması durumunda Musk'ın 1 milyar dolar ödemesini gerektiren anlaşma şartı gündeme gelmişti.

Spam hesaplar üzerindeki anlaşmazlığın Musk'ın satın alma anlaşmasından çekilmesi için yeterli bir sebep olup olmadığı ise tartışma konusu olmuştu.

YORUMLAR
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Twitter ile satın alma anlaşmasını fesheden Elon Musk ipleri gerdi! Dev sosyal medya platformu dava açmaya hazırlanıyor Twitter ile satın alma anlaşmasını fesheden Elon Musk ipleri gerdi! Dev sosyal medya platformu dava açmaya hazırlanıyor TRT, kısa süreliğine hacklendi! TRT, kısa süreliğine hacklendi!
Kaynak: AA

Elon Musk, Delaware, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Twitter, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Elon Musk'a dava açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Twitter, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Elon Musk'a dava açtı - Son Dakika
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