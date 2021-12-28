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TZD Genel Başkanı Demirtaş, tarım sektörü açısından 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

TZD Genel Başkanı Demirtaş, tarım sektörü açısından 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

28.12.2021 14:59
TZD Genel Başkanı Demirtaş, tarım sektörü açısından 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, Kovid-19 salgınının tarım ve gıda sektörünün üzerindeki olumsuz etkilerinden birisinin de stoklama faaliyetlerini artırması olduğunu belirterek, bunun ihracat kısıtlamaları ve fiyat dalgalanmalarına yol açtığını söyledi.

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, Kovid-19 salgınının tarım ve gıda sektörünün üzerindeki olumsuz etkilerinden birisinin de stoklama faaliyetlerini artırması olduğunu belirterek, bunun ihracat kısıtlamaları ve fiyat dalgalanmalarına yol açtığını söyledi.

Demirtaş, dernek genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2021'in tarım sektörü açısından yıllardır kronikleşmiş sorunların daha ciddi boyutlar kazandığı ve salgının ekonomideki olumsuz etkilerinin sürdüğü bir yıl olduğunu ifade etti.

Bu yıl yaşanan meteorolojik kuraklığın tüm yurtta etkili olduğuna işaret eden Demirtaş, en çok zararı Konya Ovası'ndaki hububat bitkilerinin ve Şanlıurfa Ovası'ndaki baklagil ürünlerinin gördüğünü dile getirdi.

Demirtaş, kuraklık nedeniyle birçok üründe rekoltenin düştüğünü belirterek, Türkiye İstatistik Kurumunun ikinci çeyrek tahminlerine göre tahıl ürünlerinin üretim miktarlarının 2021'de geçen yıla göre yüzde 15 azaldığını anlattı.

Bazı ürünlerde ise rekolte artışlarının olduğuna ya da üretim düzeylerinin eski durumlarını koruduğuna dikkati çeken Demirtaş, şu bilgileri paylaştı:

"Örneğin yulaf üretimi yüzde 6,5 artarak yaklaşık 335 bin ton, kuru fasulye üretimi yüzde 3,8 artarak 290 bin ton, kırmızı mercimek üretimi yüzde 6,6 artarak 350 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Sebze üretimi bir miktar azalmasına karşı genelde durumunu korumuştur. Meyve üretiminin ise kuraklıktan etkilenmediği için 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,1 artarak yaklaşık 25,3 milyon ton olması beklenmektedir."

Fiyat dalgalanmaları vurgusu

Demirtaş, salgının dünyada ve ülkede tarım ve gıda sektörü üzerinde yarattığı olumsuz sonuçların en başta geleninin, ekonomideki genel daralma ve kısıtlamaların tarım ve gıda sektörlerine katlanarak yansıması olduğunu söyledi. Demirtaş, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan durgunluk, devletin ekonominin çarklarını döndürmek amacıyla çeşitli sektörlere kaynak aktarmasına yol açmış ancak tarım sektörü bundan yararlanamamıştır. Pandeminin tarım ve gıda sektörü üzerindeki bir diğer olumsuz etkisi de stoklamaların artması nedeniyle yaşanan ihracat kısıtlamaları ve fiyat dalgalanmalarıdır. Bu dalgalanmalar özellikle kişi başına gelir düzeyi düşük, gelir dağılımı dengesiz ve temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı ülkelerde yıkıcı etkiler yaratmıştır. Türkiye'nin buğday başta olmak üzere birçok temel tarım ürününde dışa bağımlı hale gelmekte olması bu sıkıntılardan önemli ölçüde etkilenmesi sonucunu doğurmuştur."

Petrol fiyatlarının artmasının tarımda girdi fiyatlarının yükselmesine neden olduğuna dikkati çeken Demirtaş, buna bağlı olarak tarım ürünlerinin de fiyatlarının yükseldiğini bildirdi.

Demirtaş, gübreye verilen desteğin yetersizliğinin de önemli bir sorun olduğunu sözlerine ekledi.

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Türkiye Ziraatçılar Derneği, İhracat, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TZD Genel Başkanı Demirtaş, tarım sektörü açısından 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TZD Genel Başkanı Demirtaş, tarım sektörü açısından 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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