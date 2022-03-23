TZOB Başkanı Bayraktar 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika
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TZOB Başkanı Bayraktar 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nü kutladı Açıklaması

23.03.2022 11:16
TZOB Başkanı Bayraktar 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nü kutladı Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaşanan iklimsel değişimlerin ve sayısı giderek artan doğal afetlerin tarım sektörünü etkilediğini belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaşanan iklimsel değişimlerin ve sayısı giderek artan doğal afetlerin tarım sektörünü etkilediğini belirtti.

Bayraktar, yazılı açıklamasında 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nü kutladı.

Sıcaklık, yağış, dolu, hortum gibi meteorolojik olayların tarım sektörü için önemine işaret eden Bayraktar, iklim değişikliğinin etkilerinin artmasıyla üreticilerin sezon boyunca kuraklık veya aşırı yağışlarla, don, dolu, fırtına gibi doğal afetlerle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Bayraktar, "Yaşanan iklimsel değişimler ve sayısı giderek artan doğal afetler tarım sektörünü etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, en son 2021'de çoğu bölgede yaşanan şiddetli kuraklığın verim ve kalite kayıplarına neden olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Ülkemiz için stratejik öneme sahip olan başta buğday olmak üzere arpa, baklagiller ve yem bitkilerinde önemli verim kayıplarına yol açmıştır. 2021 yılı doğal afetin en fazla yaşandığı yıl oldu. 2021'de zarar oluşturan meteorolojik olağanüstü olayların yüzde 40'ını fırtına-hortum, yüzde 28'ini yağış ve sel, yüzde 3'ünü dolu, yüzde 7'sini şiddetli kar, yüzde 5'ini yıldırım, yüzde 3'ünü orman yangını, yüzde 2'sini heyelan ve don, yüzde 1 ve daha az oranlarda çığ, kum fırtınası, şiddetli kuraklık, şiddetli soğuk ve sis oluşturdu."

Afetlerin olası etkilerinin en aza indirilmesi için üreticilerin zirai meteoroloji konusunda daha fazla bilgilendirilmeleri gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Son yıllarda gelişmiş bilgisayarlar, uydular ve bilimde önemli ilerlemeler sayesinde tahminlerin doğruluğu artarken, bu tahminler cep telefonları ve hava bilgisi uygulamaları ile daha uzak bölgelerdeki çiftçilere ve ilgililere ulaştırılıyor. Neticede havanın ne olacağı, ne etki yaratacağı tahminlerinin geliştirilmesi önem kazanıyor. Bu da başta çiftçiler olmak üzere tahminleri kullananları erkenden hazırlık yapma ve tedbir almaya yöneltiyor."

Bayraktar, çiftçinin, afetlerin zararını en aza indirebilmek için alınabilecek her türlü önlemi önemsemesi gerektiğini, önlemlerle afetlerin zararını en aza indirmenin hem çiftçi hem üretim için çok değerli olduğunu ifade etti.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Dünya Meteoroloji Günü, Meteoroloji, 23 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TZOB Başkanı Bayraktar 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika


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