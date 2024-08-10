TZOB Genel Başkanı: Tarım sektöründe pazarlama sistemi eksikliği ürün kayıplarına neden oluyor - Son Dakika
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Ekonomi

TZOB Genel Başkanı: Tarım sektöründe pazarlama sistemi eksikliği ürün kayıplarına neden oluyor

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektöründe etkin bir pazarlama sistemi ve organizasyonun eksikliği ve mevcut sistemin aracılarca kontrol edilmesinin ürün kayıplarına yol açtığını belirtti. Bayraktar, tarladan alınan ürünlerin markette pahalıya satılmasının tüketiciyi ve üreticiyi mağdur ettiğini ifade etti.

10.08.2024 12:50
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülkede tarım sektörü için etkin bir pazarlama sistemi ve organizasyonun kurulamamış olmasının yanında mevcut sistemin ise aracılarca kontrol edilmesinin ürün kayıplarına neden olduğunu bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, tarladan alınan ürünlerin markette çok daha pahalıya satıldığını, bu durumun hem tüketiciyi hem üreticiyi mağdur ettiğini bildirdi.

Çiftçilerin, her geçen gün artmaya devam eden girdi, lojistik, işçilik gibi üretim maliyetlerine ek olarak, aşırı sıcaklık, şiddetli yağış, dolu, fırtına, don gibi doğal afetlere de artık çok daha fazla maruz kaldığını ifade eden Bayraktar, tüm bu olumsuz koşullara rağmen çiftçilerin bu yıl da üzerine düşeni yaparak üretmeye devam ettiğini vurguladı.

Bayraktar, ağustos ayı itibarıyla birçok tarımsal üründe hasadın devam ettiğini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Görüyoruz ki çiftçilerimiz binbir emekle ürettiği ürününü pazarlayamıyor. Düşük kalan üretici fiyatları üreticilerimizin belini büküyor. Bugün birçok tarımsal üründe üretilen ürün ya maliyetine ya da daha düşük fiyata tarladan çıkarken pazarda ve markette katlanmış bir fiyatla karşımıza çıkıyor. Biber, kabak, karpuz, fıstık, badem ve domatesteki fiyat düşüşleri üreticimizi mağdur ediyor."

Güncel bir Hal Yasası'nın eksikliğinin tarım sektöründe son dönemde yaş sebze ve meyvede yaşanan sıkıntıların ana nedeni olduğuna dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'nin uygun iklim ve ekolojik koşullarının yanı sıra ülkedeki geniş tarım arazilerine işaret etti.

Bayraktar, tarladan 5-10 liraya alınan ürünlerin markette 4-5 kat fazlaya satılmasının "kabul edilemez "olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde tarım sektörü için etkin bir pazarlama sistemi ve organizasyonun kurulamamış olması, mevcut sistemin ise aracılar tarafından kontrol ediliyor olması ürün kayıplarına neden oluyor. Diğer taraftan bu durum üretici-tüketici niteliğindeki geniş toplum kesimlerinin çıkarlarını olumsuz etkiliyor. Üretimde meydana gelen dalgalanmalar ürün fiyatlarını doğrudan etkilerken, ihracatta yaşanan sorunlar da üreticilerimize yansıyor. Ülkemiz gündeminde olan planlı üretimin etkin bir şekilde uygulamaya konulması ve Hal Yasası'nın bir an önce çıkarılmasının ne kadar elzem olduğu ortadadır. Biz ülkemiz üreticileri ve TZOB olarak, tarımın kalkınması ve ilerlemesi için her türlü desteği vermeye hazırız."

Kaynak: AA

Şemsi Bayraktar, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TZOB Genel Başkanı: Tarım sektöründe pazarlama sistemi eksikliği ürün kayıplarına neden oluyor - Son Dakika

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