Uçak İnişinde Lastik Patladı - Son Dakika
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Uçak İnişinde Lastik Patladı

22.06.2026 21:00
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Stuttgart-Gaziantep seferini yapan uçağın inişinde lastik patladı, yolcu ve mürettebat güvenle tahliye edildi.

Stuttgart- Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığı, uçaktaki 186 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, SunExpress hava yolu şirketine ait TC-SPE kuyruk tescilli, Stuttgart–Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığı ve ön iniş takımında hasar meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Stuttgart, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uçak İnişinde Lastik Patladı - Son Dakika

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