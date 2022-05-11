ÜÇGE depozito iade sistemi iECO ile We-Cycle Fuarında - Son Dakika
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ÜÇGE depozito iade sistemi iECO ile We-Cycle Fuarında

11.05.2022 17:07
ÜÇGE depozito iade sistemi iECO ile We-Cycle Fuarında

ÜÇGE, Türkiye'de geri dönüşüm adına atılan önemli adımlardan biri olarak hayata geçirilecek depozito iade sistemine hizmet eden iECO markalı akıllı ürünleri ve sistemleri ile 12-14 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı'nda yer alacak.

ÜÇGE, Türkiye'de geri dönüşüm adına atılan önemli adımlardan biri olarak hayata geçirilecek depozito iade sistemine hizmet eden iECO markalı akıllı ürünleri ve sistemleri ile 12-14 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı'nda yer alacak.

ÜÇGE Genel Yönetmeni Esra Güven, "Türkiye'de geri dönüşüm adına atılan önemli adımlardan biri olarak hayata geçirilecek depozito iade sistemine hizmet eden iECO markalı akıllı ürünlerimizi ve sistemlerimizi sergilemek üzere 12-14 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek We-Cycle Fuarı'nda olacağız. Günümüzde büyük bir öneme sahip olan atık sorununa son vermek için, ülkemiz ile birlikte, yerel üretici olarak ilk adımı atıyoruz. Sirius teknolojileri ile geliştirdiğimiz akıllı iECO'lar, çevreci ve verimli yapısının yanı sıra sektördeki ihtiyaçlara göre de geliştirilebilen bir alt yapıya sahip. Üretici, perakende, HORECA ve tüketicinin katkıları ile hem Türkiye, hem de toplum ve çevre açısından kazanım sağlayan bu önemli sistemi, yüzde 100 Türk sermayeli bir firma olarak hayata geçirmiş olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi. - BURSA

ÜÇGE depozito iade sistemi iECO ile We-Cycle Fuarında
ÜÇGE depozito iade sistemi iECO ile We-Cycle Fuarında

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ÜÇGE depozito iade sistemi iECO ile We-Cycle Fuarında - Son Dakika


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