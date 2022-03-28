ÜÇGE'ye bir ödül de Almanya'dan - Son Dakika
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ÜÇGE'ye bir ödül de Almanya'dan

28.03.2022 11:01
ÜÇGE'ye bir ödül de Almanya'dan

Türkiye'de İş Dünyası dergisi tarafından, 'Almanya'da İş Dünyası' özel sayısının Köln'de düzenlenen tanıtımında, Almanya'da yatırım yapan firmalar arasında yer alan ÜÇGE, 'En İnovatif Marka' ödülüne layık görüldü.

Türkiye'de İş Dünyası dergisi tarafından, 'Almanya'da İş Dünyası' özel sayısının Köln'de düzenlenen tanıtımında, Almanya'da yatırım yapan firmalar arasında yer alan ÜÇGE, 'En İnovatif Marka' ödülüne layık görüldü.

İhlas Medya Grubu'nun geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan ve sayfalarında ekonomi dünyasının önde gelen isimlerine yer veren 'Türkiye'de İş Dünyası' dergisi, 'Almanya'da İş Dünyası' özel sayısının tanıtımı çerçevesinde Köln'de, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in de canlı yayın ile onur konuğu olarak katıldığı büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, ticaret ataşeleri, Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Başkanı Aziz Sarıyar'ın da iştirak ettiği organizasyonda Türkiye ile Almanya'da faaliyet gösteren birçok iş insanı birbirleriyle kaynaşma fırsatı buldu. Organizasyon, Almanya'da başarı hikayesi yazan Türk yatırımcılar ile Türkiye'den Almanya'ya yatırım yapmayı planlayan iş insanlarını ve bu konuda onlara yardımcı olan ticaret elçilerini buluşturdu.

Tanıtımda ayrıca aralarında ÜÇGE'nin de bulunduğu, Almanya'da faaliyet gösteren markalara farklı kategorilerde ödüller verildi. Ödül töreninde 'En İnovatif Marka' ödülüne layık görülen ÜÇGE adına ödül, ÜÇGE'nin Avrupa yapılanması olarak faaliyetlerini sürdüren WORLD Warenhandels Gmbh şirketi Genel Müdürü Fatma Gebeşçe'ye Düsseldorf Ticaret Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya tarafından takdim edildi. Kaya, "ÜÇGE, Almanya'da bölgemizde gurur duyduğumuz firmalar arasında yer alıyor. Fatma Hanım nezdinde firmayı tekrar tebrik ediyorum. Çok başarılı çalışmaları var ve fuarlarda da ülkemizi çok güzel temsil ediyorlar. Gurur kaynağımız firmalardan biri olan ÜÇGE'ye ödülünü vermekten memnuniyet duyuyorum, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Gebeşçe, "Perakendenin mağaza ekipmanları ve raf sistemleri alanında dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan ve 92 ülkeye ihracat yapan ÜÇGE'nin Avrupa yapılanması olarak Köln'de kurulan WORLD Warenhandels GmbH şirketimiz 2019 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu yapılanmamızda satış ekibimiz ve depo organizasyonumuz ile raf sistemleri sektörü çerçevesinde globalde de çok daha hızlı hizmet sunabiliyoruz. Yapılanmamız aynı zamanda uluslararası faaliyet gösteren müşterilerimize depolama, nakliye, montaj, satış sonrası hizmetler ve gümrükleme konularında yüksek avantaj sağlıyor. Sektörümüzdeki 46 yıllık tecrübemiz, üretim süreçlerindeki yenilikçi teknolojimiz, sürekli geliştirilen AR-GE projeleri ile kaliteden ödün vermeyen yapımız, tüm sektörlere çözüm üreten dijital dönüşüm, dünyanın her noktasındaki global markalarla uzun yıllara dayanan işbirliğimiz çerçevesinde gelişen uluslararası uzmanlığımız ile müşterilerimizin güven duyduğu bir marka olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu. - BURSA

ÜÇGE'ye bir ödül de Almanya'dan
ÜÇGE'ye bir ödül de Almanya'dan

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İş Dünyası, Yatırım, Türkiye, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ÜÇGE'ye bir ödül de Almanya'dan - Son Dakika


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