Üçlü Danışma Kurulu Toplanıyor

Ekonomi

Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında ve 'Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri' gündemiyle toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirilecek Üçlü Danışma Kurulu toplantısı 27 Kasım'da yapılacak. Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesinde, çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla üçlü temsile dayalı istişari mahiyette toplanan Üçlü Danışma Kurulu'nun bu seneki gündemi 'Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri' olacak.

Toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katılacak.

Kurul, geçen yıl 20 Ekim'de "Türkiye Yüzyılında Sosyal Diyalog" gündemiyle toplanmıştı. - ANKARA