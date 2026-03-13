Ücretli Çalışan Sayısı Yüzde 0,2 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı.

TÜİK, ocak ayına ilişkin "Ücretli Çalışan İstatistikleri"ni açıkladı. Verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayında 15 milyon 410 bin 257 kişi iken, ocak ayında 15 milyon 444 bin 683 kişiye yükseldi.

Verilerin alt detaylarına göre, sektörler arasında farklı yönlerde değişim yaşandı. Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,5 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,3 arttı.

Öte yandan, aynı dönemde ücretli çalışan sayısı aylık bazda geriledi. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 2,1 azaldı, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,1 arttı.