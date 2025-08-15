Ücretli Çalışan Sayısı Yüzde 2 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısının haziran ayında yıllık yüzde 2 arttığını duyurdu.

TÜİK, Haziran 2025 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 612 bin 472 kişi iken, 2025 yılı Haziran ayında 15 milyon 925 bin 359 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 2,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 8,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,1 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.