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Ucuz balık Diyarbakır'a ulaştı, ciğerin tahtı sallandı - Son Dakika

Ucuz balık Diyarbakır'a ulaştı, ciğerin tahtı sallandı

02.02.2022 11:16
Ucuz balık Diyarbakır'a ulaştı, ciğerin tahtı sallandı

Kış mevsimiyle birlikte balık satışlarının artması Diyarbakır'da, ciğer ve kebabın tahtını sallandı.

Kış mevsimiyle birlikte balık satışlarının artması Diyarbakır'da, ciğer ve kebabın tahtını sallandı. Pandemiyle birlikte ciğer kebabının yerini alan balık, Diyarbakırlıların vazgeçilmezi haline geldi.

Diyarbakır'da, başta ciğer olmak üzere kebap türleri yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Korona virüs salgınıyla birlikte vücut direncini arttırıcı besinlere yönelen Diyarbakırlılar, son dönemlerde ciğer yerine balığı tercih etmeye başladı. Balıkçılık yapan işletme sahibi Aydın Gümüştaş, daha önce de Diyarbakır'da, balık tüketiminin olduğunu, fakat et ve ciğer fiyatının artmasıyla beraber balığın daha çok tercih edilmeye başlandığını söyledi.

"İnsanlar balığa yöneldi"

1972'den bu yana balık işi yaptıklarını ve en yüksek balık satışlarını bu dönemde olduğunu belirten Gümüştaş," 3-4 yıldır balık fiyatları çok yükselmedi. Et fiyatları çok yükseldi. Ciğerle etin yerini balık almaya başladı. Bu sene satışlarımız arttı. Ballık etten daha sağlıklı, halkımız bilinçlendi. Balık tüketimi gayet güzel. Vatandaş balık yemeye başladı, daha çok balık tüketiyorlar. Bu senede balık fiyatlarında çok büyük bir artış olmadı. Havaların soğuk olmasıyla beraber balık fiyatları da düştü. Müşterilerimiz genelde hamsiyi çok tüketiyor. Alım gücü normal, balıkta çok yüksek değil. Şu anda balık satışlarımız gayet güzel, memnunuz. Bizim halkımız hamsiyi çok tüketiyor. Alabalık, ızgara balık, levrek çupra bu dört kalemi sürekli satıyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Ucuz balık Diyarbakır'a ulaştı, ciğerin tahtı sallandı
Ucuz balık Diyarbakır'a ulaştı, ciğerin tahtı sallandı
Ucuz balık Diyarbakır'a ulaştı, ciğerin tahtı sallandı
Ucuz balık Diyarbakır'a ulaştı, ciğerin tahtı sallandı
Ucuz balık Diyarbakır'a ulaştı, ciğerin tahtı sallandı
Ucuz balık Diyarbakır'a ulaştı, ciğerin tahtı sallandı

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Koronavirüs, Diyarbakır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ucuz balık Diyarbakır'a ulaştı, ciğerin tahtı sallandı - Son Dakika Ekonomi


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