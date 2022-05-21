Ucuza halıyı duyanlar mağazaya koştu - Son Dakika
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Ucuza halıyı duyanlar mağazaya koştu

21.05.2022 14:40

- Ucuza halıyı duyanlar mağazaya koştu İndirimli halı satışı nedeniyle izdiham oluştu Malatya'da bir halı firmasının, depolarının su basması nedeniyle ürünlerini maliyetine satacağını açıklamasıyla vatandaşlar satış yapılan mağazaya akın etti.

- Ucuza halıyı duyanlar mağazaya koştu

İndirimli halı satışı nedeniyle izdiham oluştu

MALATYA - Malatya'da bir halı firmasının, depolarının su basması nedeniyle ürünlerini maliyetine satacağını açıklamasıyla vatandaşlar satış yapılan mağazaya akın etti. İçeri girip halı alabilmek için birbirleri ile yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu.

Gaziantep'te bir firmanın halı deposunu su basmasıyla sudan zarar gören halılarını maliyet fiyatına satışa sundu. Firma 5 tır zarar gören halıların 2 tırını İzmir'de satışa sunduktan sonra geri kalan 3 tırını ise Malatya'da satışa sundu. Malatya'da ise maliyetine satış yapılan halılar satışa sunulduğu andan itibaren izdihama sebep oldu. Ucuz halı almak isteyen vatandaşlar ise ezilme tehlikesi geçirdi.

Mağaza yetkilisi Ramazan Akbıyık, zarar gören halıları maliyetine sattıkların ve ürünlerin hızlı bir şekilde tükendiğini belirterek, "Biz Gaziantep'ten geldik. Gaziantep'teki depomuzu su bastı. 5 tır halının 2 tırını İzmir'de sattık. 3 tırını da Malatya'ya getirdik. Sabah 9'dan beri satışa sunduk. Ancak izdiham var şuan. Bir ay buradayız. Fiyatlar çok uygun zararına gidiyor ürünler. Sudan zarar gören ürünleri kapının önünde koymuştuk. Bir kamyon mal yarım saatte tükendi. İçerdeki halılar ise maliyet fiyatına satıyoruz. Bir ay buradayız ama bir haftada biter ürünler. Kapıda kabalık bekliyoruz. Sırayla gelenleri alıyoruz. Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Halı almak isteyen müşteriler ise maliyetine satışı sosyal medyada gördüklerini, halı almak için geldiklerinde uzun kuyruklarda beklediklerini ifade ederek, izdihama rağmen halı aldıklarını ve memnun kaldıklarını söyledi.

(HY-LO-ÖK-Y)

Ucuza halıyı duyanlar mağazaya koştu
Ucuza halıyı duyanlar mağazaya koştu
Ucuza halıyı duyanlar mağazaya koştu
Ucuza halıyı duyanlar mağazaya koştu
Ucuza halıyı duyanlar mağazaya koştu
Ucuza halıyı duyanlar mağazaya koştu
Ucuza halıyı duyanlar mağazaya koştu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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