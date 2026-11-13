ÜFE beklentinin altında, New York borsası yükselişle açıldı, Dow 52.490,68 puana ulaştı

NEW New York borsası beklentilerin altında gelen üretici enflasyonu verileri sonrasında haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,37 artarak 52.490,68 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 7.616,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 kazançla 25.408,00 puana çıktı.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 6,5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Üretici fiyatlarının artış hızı ekimde aylık bazda yavaşlarken yıllık bazda ise Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ÜFE verilerinin beklentilerin altında gelmesi sonrasında kısa süreli düşüş gösteren ABD'nin uzun vadeli tahvil faizleri yeniden toparlandı. Ülkede 10 yıllık hazine tahvili faizi 6 baz puan artışla yüzde 5,16'ya ve 30 yıllık hazine tahvili faizi 5 baz puan artarak yüzde 5,48'e yükseldi.

Analistler, piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini artıracağına dair fiyatlamaların öne çıktığını belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in enflasyon konusunda "yapması gereken işler olduğu" görüşüne katıldığını ifade ederek, faiz oranlarının izleyeceği yolu enflasyonun belirleyeceğini kaydetti.

Öte yandan Microsoft'un hisseleri, şirketin Outlook ve Teams gibi hizmetlerinde yaşanan erişim sorunlarının ardından yaklaşık yüzde 1 değer kaybıyla güne başladı.

Eski üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın biri Çin adına istihbarat topladığı iddia edilen bir kadınla olmak üzere evlilik dışı ilişkiler yaşadığı öne sürülen haberler sonrasında baskı altında kalan Nvidia hisseleri bugün ise açılışta yüzde 2 artış kaydetti. Huang, dün Nvidia'nın başkanlık, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etmişti.