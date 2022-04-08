Uğur Derin Dondurucu, garanti süresini 7 yıla yükseltti - Son Dakika

Türkiye'nin ilk derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, ev kullanımına uygun derin dondurucularda 7 yıl garanti kampanyası başlatarak Uğur Derin Dondurucuların sağlamlığını bir kere daha hatırlattı.

Derin dondurucu denilince Türkiye'de akla gelen ilk firmalardan olan ve dünyanın pek çok ülkesinde de ürünleri beğenilerek kullanılan Uğur Derin Dondurucu son kampanyası ile adeta yıllara meydan okudu. Uğur Soğutma yetkilileri, "Uzun yıllar kullanabileceğiniz, ihtiyaca göre No-Frost ve Statik modeller birçok farklı ebatlarda tüketicinin beğenisine sunuluyor. Standart 3 yıl olan garanti süresinin, Uğur Derin Dondurucularda 7 yıl. Derin dondurucu Uğur'un işi ve ürünlerimiz yıllara meydan okuyor" diyerek Uğur Derin Dondurucu'nun tüm kampanyaları ve indirimleri hakkında detaylı bilginin 444'lü müşteri hizmetleri hattından, Uğur Yetkili Bayileri ve firmanın resmi internet sitesinden alınabileceğini söyledi. - AYDIN