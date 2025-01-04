UİB 2024'te İhracatta Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

UİB 2024'te İhracatta Rekor Kırdı

UİB 2024\'te İhracatta Rekor Kırdı

Uludağ İhracatçı Birlikleri, 2024'te ihracatını %6 artırarak 38,6 milyar dolara ulaştı.

04.01.2025 11:13
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Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) 2024 yılı aralık ayı ihracatı yüzde 9 artışla 3 milyar 651 milyon 549 bin dolar olarak gerçekleşti. UİB'in 2024 yılındaki toplam ihracat tutarı ise önceki yıla göre yüzde 6 oranındaki artışla 38 milyar 637 milyon 29 bin dolara ulaştı. Bursa'nın ihracatını yüzde 83 oranındaki katkı ile otomotiv ve yan sanayi sırtladı.

İhracat rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "2024 yılı, küresel ekonomi açısından zorlu geçerken, global pazarda yoğun bir talep daralması yaşandı. Buna rağmen, ülkemiz yılı artan ihracatıyla bitirmiştir. Bunda şüphesiz ihracatçılarımızın önemli payı bulunmaktadır. Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak 2024 yılını da rekor ihracatla tamamlamış olmaktan mutluyuz" dedi.

OİB'in 2024 ihracatı 32,3 milyar dolar

Aralık ayında 3 milyar 110 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), 2024 yılındaki toplam ihracatı ise önceki yıla göre yüzde 7 artışla 32 milyar 330 milyon 397 bin dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), aralık ayında 95 milyon 808 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in 2024 yılı ihracat toplamı da 1 milyar 272 milyon 280 bin dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB'ten 2024'de 863 milyon dolar ihracat

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) aralık ayı ihracatı 56 milyon 101 bin dolara ulaşırken, UHKİB'in 2024 yılı ihracat toplamı 862 milyon 945 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Aralık ayında, 30 milyon 919 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), 2024 yılında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5'lik artışla toplam 312 milyon 71 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.Aralık ayında, 12 milyon 664 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 2024 yılında 206 milyon 496 bin dolarlık dış satışa imza attı. - BURSA

Kaynak: İHA

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