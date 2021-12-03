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Uludağ İhracatçı Birliklerinin kasım ayı ihracatı 2,7 milyar dolar oldu - Son Dakika

Uludağ İhracatçı Birliklerinin kasım ayı ihracatı 2,7 milyar dolar oldu

03.12.2021 11:52
Uludağ İhracatçı Birliklerinin kasım ayı ihracatı 2,7 milyar dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), kasım ayında 2 milyar 662 milyon 453 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), kasım ayında 2 milyar 662 milyon 453 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin son 12 aylık dönemdeki ihracatı 30,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Birliğe bağlı Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kasım ayında 2 milyar 164 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. OİB'in geriye dönük 12 aylık performansı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13'lük artışla 25,2 milyar dolar oldu.

Bu dönemde Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB), ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38 artışla 127 milyon 224 bin dolara, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) ihracatı yüzde 42 artışla 82 milyon dolara, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) ihracatı yüzde 11 artışla 21 milyon dolara çıktı.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) kasım ihracatı ise 8,1 milyon dolar oldu.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin kasım ayı ihracatı, 259 milyon dolar olarak açıklandı.

Böylelikle UİB'in geçen ay ihracatı, 2 milyar 662 milyon 453 bin dolar olarak hesaplandı.

???????Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, global pek çok sıkıntıya rağmen ihracat rakamlarının iş dünyası ve ülke ekonomisi adına umut verici olduğunu belirterek, "Ham maddeye ulaşım sorunu, tedarikte yaşanan aksamalar, enerji ve gıda fiyatlarının artışı, pandeminin devam etmesi gibi pek çok global sorun, ihracat yapmayı giderek zorlaştırdı. Buna rağmen Türkiye'nin ihracat performansının artması, memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

Uludağ İhracatçı Birliklerinin kasım ayı ihracatı 2,7 milyar dolar oldu
Uludağ İhracatçı Birliklerinin kasım ayı ihracatı 2,7 milyar dolar oldu

İhracat, Türkiye, Kasım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uludağ İhracatçı Birliklerinin kasım ayı ihracatı 2,7 milyar dolar oldu - Son Dakika Ekonomi


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