UİB Mayıs İhracatı 3,39 Milyar Dolar

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) mayıs ihracatı, 3 milyar 389 milyon 682 bin dolar oldu.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin ilk 5 ayındaki ihracat tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 17 milyar 737 milyon 668 bin dolar olarak gerçekleşti.

Birlik bünyesindeki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) mayıs ayındaki ihracatı 2 milyar 916 milyon 377 bin dolar olarak gerçekleşirken, yılın 5 aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 4 artışla 15 milyar 215 milyon 167 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), mayıs ayında 91 milyon 296 bin dolarlık ihracat yaptı. Birliğin yılın ilk 5 ayındaki ihracatı, 509 milyon 716 bin dolara ulaştı.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) mayıs ihracatı, 72 milyon 375 bin dolar, 5 aylık ihracat toplamı 342 milyon 511 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) mayıs ayı ihracatı 17 milyon 459 bin dolar oldu.???????

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 10 milyon 758 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.