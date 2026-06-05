Top Gun: Mavercik'in oyuncusu evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Top Gun: Mavercik'in oyuncusu evinde bıçaklanarak öldürüldü

Top Gun: Mavercik\'in oyuncusu evinde bıçaklanarak öldürüldü
05.06.2026 20:25
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Hollywood'un ünlü yüzlerinden James Handy, Los Angeles'ta bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 81 yaşındaki oyuncunun sevgilisinin oğlu tarafından öldürüldüğü belirtildi. Saldırgan gözaltına alındı ve 2 milyon dolar kefaletle tutuklandı.

Hollywood'un tanınan karakter oyuncularından James Handy, ABD'nin Los Angeles kentindeki Tarzana semtindeki evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki oyuncunun ölümüyle ilgili olarak sevgilisinin oğlu olduğu belirtilen 44 yaşındaki Michael Gledhill gözaltına alındı.

KAN DONDURAN 911 ÇAĞRISI

Olay, Çarşamba sabahı saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), gelen sıra dışı bir 911 ihbarı üzerine Erwin Street'teki adrese ekip sevk etti. Polis yetkililerine göre ihbarı yapan kişi telefonda, "Ben insanoğluyum, günahkâr adamı öldürdüm" ifadelerini kullandı.

ÖN BAHÇEDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Adrese ulaşan ekipler, James Handy'yi evinin ön bahçesinde göğsünde çok sayıda bıçak yarasıyla ve bilinci kapalı halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan oyuncu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Top Gun: Mavercik'in oyuncusu evinde bıçaklanarak öldürüldü

ŞÜPHELİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polisin açıklamasına göre olaydan kısa süre sonra bölgede arama yapan memurların yanına gelen Michael Gledhill, aranan kişinin kendisi olduğunu söyledi. Gledhill'in saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul ettiği ve 911'i arayan kişinin de kendisi olduğunu ifade ettiği belirtildi.

2 MİLYON DOLAR KEFALETLE TUTUKLANDI

44 yaşındaki şüpheli cinayet suçlamasıyla gözaltına alınarak Van Nuys Cezaevi'ne gönderildi. Yetkililer, Gledhill için 2 milyon dolar kefalet bedeli belirlendiğini açıkladı.

POLİS: HALK İÇİN TEHLİKE YOK

LAPD tarafından yapılan açıklamada, olayın münferit bir vaka olarak değerlendirildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Dedektifler bunun izole bir olay olduğuna inanıyor ve şu anda halk için herhangi bir tehlike bulunmadığını değerlendiriyor."

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Cinayetin hangi nedenle işlendiği henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Yetkililer, Handy ile şüpheli arasındaki ilişkinin ve olay öncesinde yaşananların detaylı şekilde incelendiğini bildirdi.

HOLLYWOOD'UN TANINAN YÜZLERİNDENDİ

James Handy, kariyeri boyunca Top Gun: Maverick, Logan ve Jumanji başta olmak üzere çok sayıda film ve televizyon yapımında rol aldı. Yaklaşık yarım asra yayılan oyunculuk kariyeri boyunca yüzlerce projede yer alan Handy'nin ölümü, Hollywood çevrelerinde büyük üzüntü yarattı.

Los Angeles, Hollywood, Cinayet, Son Dakika

Son Dakika Hollywood Top Gun: Mavercik'in oyuncusu evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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