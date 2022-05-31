Kayseri'de toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplu ulaşım gider artışları dikkate alınarak yenilenen tarifeye göre, tam bilet fiyatı 5,50 lira, indirimli bilet fiyatı ise 2,75 lira olarak belirlendi.

Düzenleme kapsamında, abonman tam (aylık 140 biniş) 280 lira, abonman indirimli (aylık 140 biniş) 135 lira, erken ulaşım tarifesi tam 4,60 lira, erken ulaşım tarifesi indirimli öğrenci 2,45 lira, aktarmalı hat tam 4,60 lira, aktarmalı hat indirimli öğrenci 2,45 lira, uzun hat tam 5,50 lira, uzun hat indirimli öğrenci ise 2,75 lira olacak.

Öte yandan, ilçelerdeki toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği ve yeni tarifenin 1 Haziran Çarşamba gününden itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı kaydedildi.