UKOME'den "ulaşım" açıklaması - Son Dakika
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UKOME'den "ulaşım" açıklaması

01.06.2022 00:57
UKOME'den "ulaşım" açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Toplu ulaşım gider artışları dikkate alınarak yenilenen tarifeye göre, tam bilet 5.50 TL, indirimli bilet ise 2.75 TL olarak belirlendi.

UKOME'den yapılan açıklamaya göre, kurul toplantısında, 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplu taşıma ücret tarifesi yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre oluşan ücret tarifeleri şöyle gerçekleşti:

Tam bilet: 5.50 TL, indirimli bilet: 2.75 TL, Abonman tam (Aylık 140 biniş): 280 TL, Abonman indirimli (Aylık 140 biniş): 135 TL, Erken Ulaşım Tarifesi Tam: 4,60 TL, Erken Ulaşım Tarifesi İndirimli Öğrenci: 2.45 TL, Aktarmalı Hat Tam: 4,60 TL, Aktarmalı Hat İndirimli Öğrenci: 2.45 TL, Uzun Hat Tam: 5.50 TL, Uzun Hat İndirimli Öğrenci: 2.75 TL.

Açıklamada, ilçelerdeki toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği ve yeni tarifenin 1 Haziran gününden itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı kaydedildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Türk Lirası, Haziran, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi UKOME'den 'ulaşım' açıklaması - Son Dakika


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