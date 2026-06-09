Ukrayna Büyükelçisi AOSB\'yi Ziyaret Etti

Ukrayna Türkiye Büyükelçisi Nariman Dzhelialov, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni (AOSB) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile bir araya geldi.

AOSB Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette, Ukrayna Konsolosu Viacheslav Khomenko ile Ukrayna Adana Fahri Konsolosu ve Çukurova Genç İşadamları Derneği Onursal Başkanı Ömer Faruk Sakarya da hazır bulundu.

Aosb'nin sanayi gücü anlatıldı

Yönetim Kurulu Üyeleri Asım Gül, Ahmet Aslan, Kemal Özçetin ve N. Yiğit Dağsuyu'nun da katıldığı görüşmede, AOSB'nin üretim kapasitesi, sanayi altyapısı, yatırım imkanları ve bölgedeki ekonomik faaliyetler hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Görüşmede ayrıca Adana sanayisinin mevcut potansiyeli, uluslararası iş birliği imkanları ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Uluslararası iş birliklerine katkı

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bölgenin Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, uluslararası temasların ve ekonomik iş birliklerinin sanayinin gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Ziyaret kapsamında konuk heyete AOSB'nin genel yapısı, üretim faaliyetleri ve yatırımcılarına sunduğu hizmetler hakkında bilgi verilirken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

AOSB Yönetimi, nazik ziyaretlerinden dolayı Ukrayna Türkiye Büyükelçisi Nariman Dzhelialov ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ADANA