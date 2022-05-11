Ukrayna'daki savaşın işçi dövizlerindeki artışı yavaşlatması bekleniyor - Son Dakika
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Ukrayna'daki savaşın işçi dövizlerindeki artışı yavaşlatması bekleniyor

11.05.2022 19:14
Ukrayna'daki savaşın işçi dövizlerindeki artışı yavaşlatması bekleniyor

Dünya Bankası, düşük ve orta gelirli ülkelere gönderilen işçi dövizlerindeki artışın Ukrayna'daki savaş nedeniyle yavaşlamasının ve bu yıl yüzde 4,2 artarak 630 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.

Dünya Bankası, düşük ve orta gelirli ülkelere gönderilen işçi dövizlerindeki artışın Ukrayna'daki savaş nedeniyle yavaşlamasının ve bu yıl yüzde 4,2 artarak 630 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, Rusya'dan gelen işçi dövizi akışlarında büyük düşüşler görüleceği aktarıldı.

Açıklamada, düşük ve orta gelirli ülkelere yapılan havalelerin 2022'de yüzde 4,2'lik artışla 630 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Bankanın açıklamasında, işçi dövizlerinin 2021'de yüzde 8,6 artarak rekor bir toparlanma gösterdiği kaydedildi.

Ukrayna'ya yapılan havalelerin 2022'de yüzde 20'nin üzerinde artmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, ana kaynağın Rusya olduğu birçok Orta Asya ülkesine olan havale akışında büyük olasılıkla önemli ölçüde düşüş görüleceği ifade edildi.

Açıklamada, "Artan gıda, gübre ve petrol fiyatlarıyla birleşen bu düşüşlerin, bu ülkelerin çoğunda gıda güvenliğine yönelik riskleri ve yoksulluğu artırması muhtemel." değerlendirmesinde bulunuldu.

İşçi dövizi akışının geçen yıl Latin Amerika ve Karayipler'de yüzde 25,3, Sahra Altı Afrika'da yüzde 14,1, Avrupa ve Orta Asya'da yüzde 7,8, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yüzde 7,6 ve Güney Asya'da yüzde 6,9 arttığı belirtilen açıklamada, Doğu Asya ve Pasifik bölgesine gönderilen işçi dövizlerinin ise yüzde 3,3 düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, geçen yıl en çok işçi dövizi akışı olan 5 ülkenin Hindistan, Meksika, Çin, Filipinler ve Mısır olduğu bildirildi.

Ukrayna'daki savaşın uluslararası ödeme sistemleri ile sınır ötesi havale akışlarını etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, Rusya'nın SWIFT'den dışlanmasının uluslararası ödeme sistemlerine katılıma ulusal bir güvenlik boyutu eklediği ifade edildi.

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Dünya Bankası, Ukrayna, Savaş, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ukrayna'daki savaşın işçi dövizlerindeki artışı yavaşlatması bekleniyor - Son Dakika


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