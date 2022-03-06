Ukrayna'nın 6 bölgesindeki 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı - Son Dakika
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Ukrayna'nın 6 bölgesindeki 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı

06.03.2022 10:09
Ukrayna'nın 6 bölgesindeki 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı

Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü (GTSOU), 6 bölgedeki 16 doğal gaz dağıtım istasyonunu kapatmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü (GTSOU), 6 bölgedeki 16 doğal gaz dağıtım istasyonunu kapatmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

GTSOU'nun açıklamasında, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev, Harkiv, Mıkolayiv, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk şehirlerinde 16 doğal gaz dağıtım istasyonunun kapatıldığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle ülkedeki altyapı tesisleri de zarar görüyor.

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Doğalgaz, Ukrayna, Harkiv, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ukrayna'nın 6 bölgesindeki 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı - Son Dakika


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