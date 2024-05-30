Ukrayna, Rusya ile savaşın başladığından beri 85,4 milyar dolar destek aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ukrayna, Rusya ile savaşın başladığından beri 85,4 milyar dolar destek aldı

Ukrayna, Rusya ile savaşın başladığından beri 85,4 milyar dolar destek aldı

Ukrayna Maliye Bakanlığı, Rusya ile savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Batılı ülkelerden 85,4 milyar dolar destek aldığını açıkladı. Bu yılın ilk 5 ayında ise Ukrayna bütçesinden 16,9 milyar dolar kaynak kullanıldığı belirtildi. Avrupa Birliği, Japonya, Kanada ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından sağlanan kaynaklarla desteklenen Ukrayna, Şubat 2022'den bu yana toplamda 85,4 milyar dolar destek almıştır. Ukrayna bütçesinin bu yıl 43,5 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir.

30.05.2024 15:59
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Ukrayna Maliye Bakanlığı, Rusya ile savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Batılı ülkelerden 85,4 milyar dolar destek alındığını bildirdi.

Ukrayna Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna bütçesi için bu yılın ilk 5 ayında 16,9 milyar dolar kaynak kullanıldığı kaydedildi.

Kaynakların ağırlıklı olarak Avrupa Birliği, Japonya, Kanada ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından sağlandığına işaret edilen açıklamada, Şubat 2022'den bu yana desteğin 85,4 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Ukrayna bütçesinin bu yıl 43,5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği, Ukrayna, Japonya, Kanada, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ukrayna, Rusya ile savaşın başladığından beri 85,4 milyar dolar destek aldı - Son Dakika

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