Ukrayna, Rusya ile Yaşanan Çatışmalara Ayda 10 Milyar Dolar Harcıyor - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya ile Yaşanan Çatışmalara Ayda 10 Milyar Dolar Harcıyor

03.04.2022 10:01
Ukrayna, Rusya ile Yaşanan Çatışmalara Ayda 10 Milyar Dolar Harcıyor

KİEV, 3 Nisan (Xinhua) — Ukrayna devlet başkanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Ukrayna Maliye Bakanlığı verilerine atıfta bulunarak, "Ukrayna devleti çatışmalara ayda yaklaşık 10 milyar dolar harcıyor" ifadeleri yer aldı. Açıklamaya göre bu harcamaların finansman kaynakları arasında, Ukrayna'nın kendi vergi gelirleri ve Ukrayna'nın uluslararası ortaklarından gelen yardımlar bulunuyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki askeri çatışma […]

KİEV, 3 Nisan (Xinhua) — Ukrayna devlet başkanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Ukrayna Maliye Bakanlığı verilerine atıfta bulunarak, "Ukrayna devleti çatışmalara ayda yaklaşık 10 milyar dolar harcıyor" ifadeleri yer aldı. Açıklamaya göre bu harcamaların finansman kaynakları arasında, Ukrayna'nın kendi vergi gelirleri ve Ukrayna'nın uluslararası ortaklarından gelen yardımlar bulunuyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki askeri çatışma 24 Şubat tarihinde başladı.

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GÜNDEM / 3 Nisan 2022 GÜNDEM / 3 Nisan 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 3 Nisan 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 3 Nisan 2022

Ukrayna, Nisan, Rusya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Ukrayna, Rusya ile Yaşanan Çatışmalara Ayda 10 Milyar Dolar Harcıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya ile Yaşanan Çatışmalara Ayda 10 Milyar Dolar Harcıyor - Son Dakika
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