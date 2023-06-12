Ukraynalı genç, 5 avroluk kazı kazandan 500 bin avroluk ikramiye kazandı

Belçika Ulusal Piyango İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ukraynalı bir mülteciye, oynadığı 5 euro değerindeki kazı kazandan 500 bin euroluk ödül çıktığı duyuruldu.

PARAYI ÜLKESİ İÇİN HARCAYACAK

Talihlinin cinsiyetinin erkek, yaş aralığının 18-24 olduğu ve bir yıldır Brüksel'de yaşadığı bildirilen açıklamada, Ukraynalı gencin, savaş bittiğinde ülkesine dönmeyi ve bu parayla yeniden inşa çalışmalarına katkıda bulunmak istediğini belirttiği aktarıldı.

"AKLI UKRAYNA'DAYDI"

Açıklamada ayrıca Ulusal Piyango İdaresi Sözcüsü Joke Vermoere'nin "Duyguları çok karışıktı. Aklı, Ukrayna'daydı. Ülkesi bu haldeyken sevinmesi elbette zordu ancak aynı zamanda kazandığı için de çok mutlu ve umut doluydu." ifadelerine yer verildi.