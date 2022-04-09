Ukraynalı mülteciler için 9,1 milyar avro yardım taahhüdü - Son Dakika
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Ukraynalı mülteciler için 9,1 milyar avro yardım taahhüdü

09.04.2022 21:17
Ukraynalı mülteciler için 9,1 milyar avro yardım taahhüdü

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ülke içinde yerlerinden edilen Ukrayna vatandaşları ile başka ülkelere giden mülteciler için düzenlenen uluslararası bağış kampanyasında toplam 9,1 milyar avro yardım taahhüdü alındı.

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle ülke içinde yerlerinden edilen Ukrayna vatandaşları ile başka ülkelere giden mülteciler için düzenlenen uluslararası bağış kampanyasında toplam 9,1 milyar avro yardım taahhüdü alındı.

AB Komisyonu, yaptığı açıklamada, Polonya'nın başkenti Varşova'da "Ukrayna için ayağa kalk" adı altında küresel bağış kampanyası düzenlendiğini bildirdi.

Açıklamada, dünya çapında hükümetler, şirketler ve bireylerin, Ukrayna içinde yerlerinden edilmişlere ve Ukraynalı mültecilere toplam 4,1 milyar avro mali destek sağlamayı vadettiği, çeşitli Avrupa finans kuruluşlarının da 5 milyar avroluk kredi ve hibe sağlamayı taahhüt ettiği bilgisi verildi.

Söz konusu mali desteğin 1,8 milyar avroluk kısmının Ukrayna içinde yerlerinden edilen insanlara, geriye kalanının da sınırdaki AB üyesi ülkeler ile Moldova'daki mültecilere yardım sağlanmasında kullanılacağı bildirildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Ukrayna İçin Ayağa Kalk kampanyası, Ukrayna içinde ve dışında bombalardan kaçan insanlar için 9,1 milyar avro topladı." ifadesini kullandı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının da 1 milyar avroluk ek kredi taahhüdünde bulunduğunu belirten von der Leyen, "Daha fazlası gelecek. Destek vermeye devam edeceğiz. Bombalar durduğunda, Ukrayna halkının ülkelerini yeniden inşa etmesine yardım edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Savaş nedeniyle şimdiye kadar AB ülkelerine 4 milyondan fazla Ukraynalı sığınırken, ülke içinde de 6,5 milyon kişi evini terk etti.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ukraynalı mülteciler için 9,1 milyar avro yardım taahhüdü - Son Dakika


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