UKX Danışmanlık ve Yeşilay'dan Eğitim İşbirliği

İnsan ve yönetim çözüm merkezi olarak faaliyet gösteren UKX Danışmanlık, Yeşilay ile kurumlara yönelik eğitim programlarının sunulması kapsamında işbirliği gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, UKX Danışmanlık, toplumsal fayda odağında çalışmalarıyla öne çıkan Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele, sağlıklı yaşam, psikososyal dayanıklılık ve farkındalık alanlarındaki eğitim içeriklerini, şirketlerin ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış kurumsal eğitim çözümleri olarak çevrim içi ve yüz yüze formatlarda kurumlara ulaştıracak.

İşbirliğiyle kurumların çalışanlarına yönelik koruyucu ve önleyici yaklaşımların yaygınlaştırılması, iş yaşamında sağlıklı davranış kültürünün desteklenmesi hedefleniyor. Ortak çalışma sayesinde şirketlerin çalışan sağlığına, psikolojik iyi oluşa ve sosyal farkındalığa yönelik bütüncül bir yaklaşım geliştirmesi amaçlanıyor.

Programların insan kaynakları, çalışan esenliği, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik stratejileriyle entegre edilmesi planlanıyor.