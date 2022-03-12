Ula'da marketlerde etiket denetimi - Son Dakika
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Ula'da marketlerde etiket denetimi

12.03.2022 14:37
Ula'da marketlerde etiket denetimi

Büyük zincir marketlerdeki etiketlerde yaşanan fiyat krizi sonrası Ula ilçesinde Jandarma, Zabıta ve Esnaf Odası yetkilileri etiket denetimi yaptı.

Büyük zincir marketlerdeki etiketlerde yaşanan fiyat krizi sonrası Ula ilçesinde Jandarma, Zabıta ve Esnaf Odası yetkilileri etiket denetimi yaptı.

Muğla Valiliği ve Ula Kaymakamlığı zincir marketlerdeki etiket denetim tebliği sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı, Ula Belediyesi Zabıta ekipleri ve Ula Esnaf ve Sanatkarlar Odası ekipleri tarafından Ula genelindeki mağazalarda fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler raflardaki ürünler, depolardaki stoklar ile ilgili denetim gerçekleştirirken, denetimlerin aralıksız devam edeceği açıklandı. - MUĞLA

Ula'da marketlerde etiket denetimi
Ula'da marketlerde etiket denetimi

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Jandarma, Hisarcık, Zabıta, Ula, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ula'da marketlerde etiket denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ula'da marketlerde etiket denetimi - Son Dakika
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