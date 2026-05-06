Ulaşım Fiyatlarına Zam Yok, Temmuz'da Değerlendirilecek - Son Dakika
Ulaşım Fiyatlarına Zam Yok, Temmuz'da Değerlendirilecek

06.05.2026 02:42
Elektrik ve doğalgaza yapılan zam sonrası köprü, otoyol ve YHT biletlerine zam yapılmayacak.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Elektrik ve doğal gaza 4 Nisan'da yapılan yüksek oranlı zam, kamunun sunduğu başta köprü ve otoyol olmak üzere ulaştırma hizmetlerinin fiyatlarında artış olup olmayacağı sorusuna yol açtı. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ile Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletine, yılın ilk yarısı için zam planlanmıyor. Ekonomideki gelişmeler ve özellikle enflasyon hedefine göre temmuz ayında bir zam gündeme gelebilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uygulanan ekonomik program kapsamında kamunun sunduğu ya da fiyatını belirlediği ulaşım ve enerji gibi hizmetlere, enflasyon hedefini de göz önünde bulundurarak zam yapıyor.

Bu kapsamda EPDK ve BOTAŞ, 4 Nisan'dan geçerli olmak üzere elektrik ve doğal gaza yüksek oranlı zam yaptı.

Konutlarda, doğal gazda kademeli tarifeye geçildi. Bulunduğu il için belirlenen sınırın üzerinde tüketimi olan abonelerin faturası kademe-2'den hesaplanacak ve bu abonelerin faturaları katlanacak.

Enerji zammı sonrasında gözler, ulaşım hizmetlerine çevrildi. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyol ve köprülerde geçiş ücretleri, yılın başında yeniden değerleme oranında yüzde 25,49 artırıldı. Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren biletlerine, 15 Ocak'tan geçerli yüzde 19,23 oranında zam yapıldı. Bu zamla, Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı, 780 TL'den 930 TL'ye yükseldi.

ANKA, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynaklarına, köprü ve otoyol geçiş ücretleri ile YHT bilet fiyatlarında bir artışın planlanıp planlanmadığını sordu. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ile YHT'ye, şu aşamada yılın ilk yarısı için bir zammın söz konusu olmadığı ifade edildi.

Ekonomideki gelişmeler ve özellikle enflasyon hedefine göre, temmuz ayında bir zam gündeme gelebilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, hangi hizmetlere zam yapılacağı, bu bağlamda olası zammın oranı ve uygulamaya gireceği tarihle ilgili olarak belirleyici olacak.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

