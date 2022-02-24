Ulaşım sektöründe dijital dönem; günlük transfer hacmi 3000'in üzerinde - Son Dakika
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Ulaşım sektöründe dijital dönem; günlük transfer hacmi 3000'in üzerinde

24.02.2022 15:04
Ulaşım sektöründe dijital dönem; günlük transfer hacmi 3000'in üzerinde

İnternet sitesi üzerinden bireysel ve kurumsal firma ve araç sahiplerini bir araya getirmeyi amaçlayan servissepeti.

İnternet sitesi üzerinden bireysel ve kurumsal firma ve araç sahiplerini bir araya getirmeyi amaçlayan servissepeti.com ulaşım ve taşımacılık sektörünü dijitale taşımayı hedefliyor. Şehir içi ve şehirler arası tur ve servis yolculuklarına çözüm üretme hedefiyle kurulan platform, araç sahiplerinin de tedarikçi olarak sisteme katılmasına müsaade ediyor.

Türkiye'de taşımacılık sektörünün dijital çağa ayak uydurduğunu söyleyen firmanın genel müdürü Barış İşlek, "Amacımız dijital çağa ayak uydurmak. Tur ve servis içerikli olan tüm bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara cevap veren sosyal ve ticari bir projedir. Çift yönlü çalışır. Eş zamanlı olarak araç sahiplerinin de tedarikçi olarak sisteme katılmasına müsaade eder. Bu proje, Türkiye'de yoğun bir şekilde tercih edilen şehir içi ve şehirler arası tur ve servis yolculuklarına çözümler üretmeyi hedefliyor. Mevcutta sisteme 182 tur firması kayıtlı. Platformun günlük transfer hacmi ise 3000 - 4500 arası" dedi.

"YAZ SEZONU HAREKETLİ GEÇECEK"

100 bin dolar değerlemesi olan internet sitesini metaverse evrenine taşımayı hedeflediklerini de söyleyen İşlek, "Servissepeti.com'un hedefinde dünyanın konuştuğu yeni nesil yapay zeka sistemi metaverse var. Platform sanal ortamda ilk turizm firması olmayı amaçlıyor. İşlek, dijital dönüşümle sanal galerilerle filomuzdaki araçları sergilerken entegrasyon sayesinde müşterilerin servis aracı bulma ihtiyacını bu platformdan sağlayabiliyoruz" diye konuştu. Pandemi döneminde eve kapanmanın gezme arzusunu tetiklediğine dikkat çeken İşlek, özellikle yaz sezonunun daha hareketli geçeceğini söyledi.

BİR TIKLA KAPIYA SERVİS

Platform sisteminin ara yüzünün kolay ve anlaşılır bir internet sitesi üzerinden gerçekleştiğini belirten İşlek, "Yolcularımız pizza siparişi verir gibi araç temini yapabiliyor. Müşteriler, yetki belgesine sahip tur firmalarını tercih etsinler. Bu konuda firmaların üzerine düşen ise hizmet kalitesini arttırmak" dedi.

Barış İşlek, özellikle yabancı dil bilen ve mesleki yeterlilik belgesine sahip şoförlerin istihdamının sektörün müşteri yelpazesini genişleteceğini söyledi. Uygulamaya gösterilen ilgiden dolayı memnun olduğunu ifade eden İşlek, bu platforma daha çok Arap turistlerin rağbet gösterdiğini belirtti. İşlek, İstanbul ve Bursa'da talebin ön planda olduğunu belirtti.

İşlek konuya ilişkin açıklamasının devamında, "Temelde bir servis taşımacılığı platformu gibi çalışan servissepeti.com'da "talep eden" ve "hizmet veren" ikiye ayrılıyor. Talep eden kullanıcılara araç seçenekleri sunulurken, hizmet verende ise fiyat skalası ile ilgili bilgiler paylaşılıyor.  Tamamen ücretsiz üye olma fırsatı veren platform, özellikle işletmelerin kara yolu taşımacılık süreçlerini dijitalleştirerek mevcut sistemi hızlandırmayı amaçlıyor" bilgilerini verdi.


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İnternet, Türkiye, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Ulaşım sektöründe dijital dönem; günlük transfer hacmi 3000'in üzerinde - Son Dakika


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