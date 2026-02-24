Ulaşımda Kontrol ve Çalışmalar - Son Dakika
Ulaşımda Kontrol ve Çalışmalar

24.02.2026 08:23
Çeşitli yolların bakım ve onarım çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü ve sınırlı sürdürülüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerinde Denizli istikametindeki şev destekleme çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. ve Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları, Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresinde Pamukçu Kavşağı Üst Geçidi ve Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 12-14. kilometrelerindeki sanat yapısı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki 10 tünelde ve güzergahlarında yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA

