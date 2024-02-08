Ulaştırma Bakanı: Türkiye-Kırgızistan ilişkileri ve doğu-batı ticareti güçlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yolu taşımacılığında atılacak yeni adımların, Türkiye- Kırgızistan ilişkilerinin yanı sıra doğu ile batı arasındaki ticareti de geliştireceğini belirterek, "Orta Koridor daha da güçlenecektir." ifadesini kullandı.
???????Uraloğlu, Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tilek Tekebaev ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldi.
Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyon 11. Toplantısı dolayısıyla Kırgız mevkidaşını Ankara'da ağırlayan Uraloğlu, görüşmede, Türkiye ve Kırgızistan'ın zorlu ve bir o kadar da kıymetli bir coğrafyada bulunduğunu söyledi.
Uraloğlu, son zamanlarda Türk Devletleri Teşkilatının aldığı rolün çok kıymetli olduğuna işaret ederek, "İlk defa bir masa etrafında toplanıyoruz. Biz 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz, Türk devletleri teşkilatları 'Türk Yüzyılı' diyor. Bu bizim için de gerçekten çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.
"Doğu ile batı arasındaki ticaret gelişecek"
Kara yolu taşımacılığı noktasında atılacak yeni adımların da iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli katkıları olacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı en son 2021'de gerçekleşti. Toplantıda ikili ve transit taşımaların serbestleşmesi kararı alınmıştı. Bu kararla, tedarik zincirindeki değişimler ve kara yolu taşımacılığına artan talep dikkate alındığında ülkelerimiz arasındaki ticaretin yanı sıra doğu ile batı arasındaki ticaret gelişecek, Orta Koridor daha da güçlenecektir."
Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu taşımacılığına da önem verdiğini ve bu alanda da büyük ölçekli yatırımlar yaptığına dikkati çekerek, "Bu yatırımlar sadece kendisi için değil, bölge ülkeleri için de yarar sağlayan yatırımlardır. 2017'de işletmeye açtığımız Bakü-Tiflis- Kars demir yolu hattı ile Orta Koridor üzerinde kesintisiz demir yolu altyapısını oluşturduk. Demir yolu taşımacılığı ile ilgili projeleri de destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
"İki ülke arasında taşımacılık alanında işbirliği artırılacak"
Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tilek Tekebaev de lojistiğin, ekonominin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Görüşmelerimiz çok verimli geçti. Kırgızistan ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiler son dönemde hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bunun en güzel örneğini yük taşımacılığının artmasından da görmekteyiz. Kara yolu taşımacılığı alanında iki ülke arasında yapılacak anlaşmalar da bu anlamda çok önemlidir. Alternatif koridorlara bakarak, Türkiye ile işbirliğinin güçlendirmenin peşindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti arasında taşımacılık alanında işbirliği artırılacaktır."
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