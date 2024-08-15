Ulaştırma Bakanı: UAIS Tipi Askeri Araç Taşıma Vagonları 2025'te Teslim Edilecek

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, UAIS tipi askeri araç taşıma vagonunu Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonlarının sağlıklı şekilde yapılabilmesi için tasarladıklarını belirterek, "Son testlerin tamamlanmasının ardından vagonları 2025'te teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TSK'nın ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yerli ve milli imkanlarla tasarlanan ve stratejik bir proje olan "UAIS Tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu Projesi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli güvenlik esasları çerçevesinde, TSK'nın yürüteceği operasyonların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla, askeri araçların, öncelikle Altay tankının, taşınmasına yönelik vagon tasarladıklarını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu yurt dışı NATO görevlerinde de kullanılabilecek. Prototip imalat süreci devam eden vagonun fren montajının da tamamlanmasından sonra, dinamik testlerinin ilgili standartlar kapsamında gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanacak. Son testlerin tamamlanmasının ardından vagonları 2025'te teslim etmeyi hedefliyoruz."

Uraloğlu, vagonun ön tasarım çalışmalarında, "uluslararası karşılıklı işletilebilirlik" bileşenleri olan TSI düzenlemeleri dikkate alınarak konsept tasarımının tamamlandığının altını çizdi.

TSK'nın talepleri doğrultusunda, UAIS tipi askeri araç taşıma vagonuyla, Altay Tankı Versiyon-1 ve Versiyon-2 başta olmak üzere, taşınması planlanan en yüksek dara ve en geniş gabari ölçülerine sahip M60T, Korkut, Samur ve Kirpi araçlarının da demir yolunda taşınması için, ağırlık ve ölçüleri dikkate alınarak, konsept tasarım çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Vagonun askeri araç taşıma dönemleri haricinde kullanılabilmesi amacıyla, TCDD Taşımacılık'ın konteyner taşımacılığında kullanabilmesi için, konsept tasarımını bu talebi de karşılayabilecek şekilde tamamladık. Bu sayede UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile 40 ve 45'lik konteyner taşıma senaryosunun gerçekleştirilmesi de teknik olarak mümkün oldu. Çalışmalar sonucunda darası 24,5 ton seviyesine kadar düşürülen UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile TSK envanterinde bulunan 104 askeri araçtan 78'inin taşınabilmesi mümkün hale getirildi."

"Projeyi tamamen yerli ve milli imkanlarımızla tamamlayacağız"

Uraloğlu, tasarım ve analiz çalışmaları sonucunda tamamen TÜRASAŞ imkanlarıyla, TSI standartlarına uygun şekilde tasarlanan askeri araç taşıma vagonunun prototip imalat çalışmalarının Sivas Bölge Müdürlüğünde tamamlandığını, prototip vagonun Kasım 2023'te sergilendiğini belirtti.

Vagon kaynaklı imalat aşaması ve TSI sertifikasyon çalışmaları kapsamında statik ve tank yükleme testlerinin başarıyla tamamlandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Statik, dinamik testlerin ve sonrasında TSI sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla TSK'nın ihtiyacı olan stratejik ve kritik öneme sahip bir vagon projesini tamamen yerli ve milli imkanlarımızla tamamlamış olacağız. Bu sayede ülkemiz kaynakları etkili şekilde kullanılarak korunmuş olacak ve söz konusu vagonun ithal edilmesini engellemiş olacağız. Projenin uluslararası karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerine uygun olarak tamamlanmasıyla UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ihraç edilebilecek. Bu sayede önemli bir ihraç kalemi sağlanmış olacak."