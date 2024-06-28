Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Denizcilik Zirvesi'ni önemli bir vizyon sunarak Türkiye'nin lider konumunu pekiştirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Denizcilik Zirvesi'ni önemli bir vizyon sunarak Türkiye'nin lider konumunu pekiştirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin, sektörün geleceğine dair önemli bir vizyon sunarak Türkiye'nin denizcilik alanındaki lider konumunu pekiştirmeye katkı sağlayacağını bildirdi. Zirvede, kıyı tesisi altyapıları, sera gazı azaltım tedbirleri ve finansmanı, Türk uluslararası gemi sicili ve denizcilikte lojistik performans gibi konular ele alınacak. Ayrıca, Haliç Yelken Kulübü'nde 40 kişiye ücretsiz amatör denizci uygulama eğitimi verilecektir.

28.06.2024 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin, sektörün geleceğine dair önemli bir vizyon sunarak Türkiye'nin denizcilik alanındaki lider konumunu pekiştirmeye katkı sağlayacağını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 3. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin 2 Temmuz'da İstanbul Tersanesi'nde yapılacağını belirtti.

Sektör paydaşlarını bir araya getirecek zirvede, işbirliğini artırmayı, stratejik yönelimleri belirlemeyi ve sektörün sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi hedeflediklerini vurgulayan Uraloğlu, zirve ile Türkiye'nin denizcilik alanındaki liderliğini güçlendirmeyi ve sektörün sürdürülebilir bir şekilde büyümesini desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl zirvede kıyı tesisi altyapıları, sera gazı azaltım tedbirleri ve finansmanı, Türk uluslararası gemi sicili ve denizcilikte lojistik performans gibi önemli konuları ele alacağız. Zirvenin sektörün geleceğine dair önemli bir vizyon sunarak Türkiye'nin denizcilik alanındaki lider konumunu pekiştirmeye katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Zirvede gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Haliç Yelken Kulübü'nde 40 kişiye ücretsiz amatör denizci uygulama eğitimi verileceğini aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Programa katılmak isteyen vatandaşların "https://turkiyedenizcilikzirvesi.org/amator-denizciler-egitimi/" isimli internet sitesinden başvuru yapması gerekiyor. 30 Haziran saat 12.00'ye kadar başvurularını tamamlayan ve teorik eğitimi almaya başlayanlar arasından belirlenecek 40 kişiye 2 Temmuz'da ücretsiz amatör denizci uygulama eğitimi verilecek. Teorik eğitimleri tamamlayanlar çevrimiçi olarak amatör denizci sınavına katılabilecek. Sınavda başarılı olanlar adaylar, amatör denizci belgesi almaya hak kazanacak."

Program akışı

Zirve, Bakan Uraloğlu'nun açılış konuşması ile başlayacak. "Denizcilik Ödül Töreni" ile devam edecek zirvede, "Türk Deniz Ticaretinde Kıyı Tesisi Altyapıları ve Gelecek Vizyonu", "Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Emniyetinde Güncel Gelişmeler", "Yakın Gelecekte Deniz Ticareti Vizyonu", "Sera Gazı Azaltım Tedbirleri ve Finansmanı", "Kolay Bayrak Hegemonyasında Türk Uluslararası Gemi Siciline Genel Bakış", "Yeşil Denizcilik Koridorları İçin Politika" ve "Lojistik Performansı Yönünden Denizcilik ve Kör Noktalar İçin Birlikte Çalışma" konulu oturumlar gerçekleştirilecek.

"İMEAK Deniz Ticaret Odası 3'üncü Denizci Millet Denizci Ülke Proje Yarışması Ödül Töreni" düzenlenecek zirveyle ilgili detaylara "turkiyedenizcilikzirvesi.org" sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türkiye, Haliç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Denizcilik Zirvesi'ni önemli bir vizyon sunarak Türkiye'nin lider konumunu pekiştirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:53:35. #1.12#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Denizcilik Zirvesi'ni önemli bir vizyon sunarak Türkiye'nin lider konumunu pekiştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement