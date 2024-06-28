Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Denizcilik Zirvesi'ni önemli bir vizyon sunarak Türkiye'nin lider konumunu pekiştirecek

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin, sektörün geleceğine dair önemli bir vizyon sunarak Türkiye'nin denizcilik alanındaki lider konumunu pekiştirmeye katkı sağlayacağını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 3. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin 2 Temmuz'da İstanbul Tersanesi'nde yapılacağını belirtti.

Sektör paydaşlarını bir araya getirecek zirvede, işbirliğini artırmayı, stratejik yönelimleri belirlemeyi ve sektörün sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi hedeflediklerini vurgulayan Uraloğlu, zirve ile Türkiye'nin denizcilik alanındaki liderliğini güçlendirmeyi ve sektörün sürdürülebilir bir şekilde büyümesini desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl zirvede kıyı tesisi altyapıları, sera gazı azaltım tedbirleri ve finansmanı, Türk uluslararası gemi sicili ve denizcilikte lojistik performans gibi önemli konuları ele alacağız. Zirvenin sektörün geleceğine dair önemli bir vizyon sunarak Türkiye'nin denizcilik alanındaki lider konumunu pekiştirmeye katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Zirvede gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Haliç Yelken Kulübü'nde 40 kişiye ücretsiz amatör denizci uygulama eğitimi verileceğini aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Programa katılmak isteyen vatandaşların "https://turkiyedenizcilikzirvesi.org/amator-denizciler-egitimi/" isimli internet sitesinden başvuru yapması gerekiyor. 30 Haziran saat 12.00'ye kadar başvurularını tamamlayan ve teorik eğitimi almaya başlayanlar arasından belirlenecek 40 kişiye 2 Temmuz'da ücretsiz amatör denizci uygulama eğitimi verilecek. Teorik eğitimleri tamamlayanlar çevrimiçi olarak amatör denizci sınavına katılabilecek. Sınavda başarılı olanlar adaylar, amatör denizci belgesi almaya hak kazanacak."

Program akışı

Zirve, Bakan Uraloğlu'nun açılış konuşması ile başlayacak. "Denizcilik Ödül Töreni" ile devam edecek zirvede, "Türk Deniz Ticaretinde Kıyı Tesisi Altyapıları ve Gelecek Vizyonu", "Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Emniyetinde Güncel Gelişmeler", "Yakın Gelecekte Deniz Ticareti Vizyonu", "Sera Gazı Azaltım Tedbirleri ve Finansmanı", "Kolay Bayrak Hegemonyasında Türk Uluslararası Gemi Siciline Genel Bakış", "Yeşil Denizcilik Koridorları İçin Politika" ve "Lojistik Performansı Yönünden Denizcilik ve Kör Noktalar İçin Birlikte Çalışma" konulu oturumlar gerçekleştirilecek.

"İMEAK Deniz Ticaret Odası 3'üncü Denizci Millet Denizci Ülke Proje Yarışması Ödül Töreni" düzenlenecek zirveyle ilgili detaylara "turkiyedenizcilikzirvesi.org" sitesinden ulaşılabilecek.