Bakan Karaismailoğlu, "MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı olmaya başlamadı mı?" sorusunu yanıtladı: Maaşlar da artıyor, bir düzenleme olmalıydı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Sunucunun "MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı olmaya başlamadı mı?" sorusu Bakan Karaismailoğlu'na canlı yayında zor anlar yaşattı.

"GELİRLER DE ARTIYOR AMA"

Vatandaşın ortak derdi olan konuyla ilgili soruya Karaismailoğlu, "Ee canım, maaşlar, gelirler de artıyor yani bu arada. Bir düzenleme gelmesi gerekiyor. Sonucunda bunlar bir hesap işi. Aynı şekilde araç muayene ücretleri de var mesela. Sayın Cumhurbaşkanlarımız uygun görürse onu da düşürebilir. Artış oranını tamamına uygulamayabilir" yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bakanın artan MTV, kasko, sigorta ücretlerini "Maaşlar da artıyor ama" şeklinde savunması sosyal medyada gündem oldu.