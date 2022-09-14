Bakan Karaismailoğlu, haberleşme sektör temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu, haberleşme sektör temsilcileriyle görüştü

14.09.2022 17:10
Bakan Karaismailoğlu, haberleşme sektör temsilcileriyle görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haberleşme sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haberleşme sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK), "Yerli Ürün Ekosisteminin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Karaismailoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda, kamu ve özel sektör temsilcileri ile mobil operatörlerinin yetkilileri hazır bulundu.

Sektördeki yerli ve milli çalışmalarla ilgili değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, Karaismailoğlu, yerli ve millilik oranının artırılması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Karaismailoğlu, ortak çalışmanın önemine değinerek, sektör temsilcilerinden konu ile ilgili rapor hazırlamalarını istedi.

Karaismailoğlu, 5G'ye geçiş sürecinde devletin her zaman sektörün yanında olduğunu vurgulayarak, "Yerli ve milli haberleşme altyapısı ülkemiz için en stratejik konuların başında geliyor. Tüm paydaşlarımızla birlikte altyapımızı ve sektörümüzü güçlendirecek adımları tek tek atıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu, haberleşme sektör temsilcileriyle görüştü - Son Dakika

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