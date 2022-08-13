İstanbul Havalimanı, Türkiye'ye 117 milyar avro kazanç sağladı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı, Türkiye'ye 117 milyar avro kazanç sağladı

13.08.2022 10:54
İstanbul Havalimanı, Türkiye'ye 117 milyar avro kazanç sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın açılmasından bu yana ekonomiye 80,7 milyar avroluk katkı yaptığını belirterek, "Sıfır harcama ile toplam 117 milyar avro Türkiye'ye kazanç." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın açılmasından bu yana ekonomiye 80,7 milyar avroluk katkı yaptığını belirterek, "Sıfır harcama ile toplam 117 milyar avro Türkiye'ye kazanç." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından 29 Ekim 2019'da açılan İstanbul Havalimanı'nın ekonomik etkilerine ilişkin infografik paylaştı.

Yatırım tutarı 10,25 milyar avro olan İstanbul Havalimanı'nın "devletin kasasından para çıkmadan" yapıldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Toplam alınacak kira, 26 milyar avro. Açıldığından bu yana ekonomiye katkısı, 80,7 milyar avro. Sıfır harcama ile toplam 117 milyar avro Türkiye'ye kazanç." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu'nun paylaşımında yer alan infografiğe göre, İstanbul Havalimanı, milli gelire 23,75 milyar avro, üretime 51,3 milyar avro, ihracata 4,2 milyar avro, vergiye 1,23 milyar avro katkıda bulunurken, istihdama etkisi 972 bin oldu.

İstanbul Havalimanı ile zamandan 84,3 milyon avro, akaryakıttan 56,5 milyon avro, çevreden 7,8 milyon avro ve diğer kalemlerden 97,8 milyon avro olmak üzere toplamda 246,4 milyon avro tasarruf edildi.

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Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı, Twitter, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı, Türkiye'ye 117 milyar avro kazanç sağladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı, Türkiye'ye 117 milyar avro kazanç sağladı - Son Dakika
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