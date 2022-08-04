Bakan Karaismailoğlu: "Hedefimiz 2023 yılının ikinci çeyreğinde Türksat 6A'yı uzaya fırlatmak" - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: "Hedefimiz 2023 yılının ikinci çeyreğinde Türksat 6A'yı uzaya fırlatmak"

04.08.2022 15:53
Bakan Karaismailoğlu: "Hedefimiz 2023 yılının ikinci çeyreğinde Türksat 6A'yı uzaya fırlatmak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı 2023 yılının ikinci çeyreğinde uzaya fırlatmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye, Türksat 6A'yı uzaya fırlattığımızda uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı 2023 yılının ikinci çeyreğinde uzaya fırlatmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye, Türksat 6A'yı uzaya fırlattığımızda uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacak." dedi.

Karaismailoğlu, Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürlüğünde yapım çalışmaları süren TÜRKSAT 6A'ya ilişkin incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın açıklaması yapan Karaismailoğlu, bakanlık olarak son 20 yıldır 183 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ve Türkiye'yi dünyanın en önemli projeleriyle buluşturduklarını söyledi.

Kara, hava, deniz ve demir yollarında çok önemli süreçleri tamamladıklarını, yenilerini de takip ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, dünyada önemi her geçen gün artan haberleşme alanında önemli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Geçen hafta İstanbul Havalimanı'nda 5G baz istasyonlarının kurulduğunu, böylece söz konusu havalimanının dünyanın 5G'li havalimanları arasına girdiğini belirten Karaismailoğlu, "Önümüzdeki günlerde 5G'ye yerli ve milli imkanlarla geçmek için de önemli çalışmaları ilan ettik ve süreçleri takip ediyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, uydu ve uzay konusunda da önemli çalışmalar yapıldığına işaret ederek, bakanlığın uydu çalışmalarının Türksat AŞ üzerinden yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin uydu çalışmalarının dünyada ses getirdiğini ifade eden Karaismailoğlu, aynı yıl içinde uzaya iki yeni nesil haberleşme uydusu fırlatan ender ülkelerden biri olunduğuna dikkati çekti. Geçen yılın başında Türksat 5A'nın uzaya fırlatıldığını, haziran ayında da hizmete alındığını anlatan Karaismailoğlu, dünyanın yüzde 30'undan fazlasına, özellikle televizyon yayıncılığına hizmet verildiğini dile getirdi. Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin de geçen yılın sonunda uzaya fırlatıldığını ve geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ve dünyanın hizmetine sunulduğunu hatırlattı.

Bakan Karaismailoğlu, gurur duydukları işlerden birinin de Türksat 6A olduğunu belirterek, "Tamamen yerli ve milli olarak üretim çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz, 2023 yılının ikinci çeyreğinde Türksat 6A'yı uzaya fırlatmak. Tamamen Türk mühendislerinin ve çalışanlarının emekleriyle üretilmeye davam ediyor." dedi.

Türksat 6A'nın yapım süreçlerini takip ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Uyduya ilişkin önemli süreçlerin geride bırakıldığını ve çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Türkiye, 2023'te Türksat 6A'yı uzaya fırlattığımızda uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacak." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, uydunun fırlatmasının Space X ile yapılacağını belirterek, bundan sonra süreçlerin daha da hızlı süreceğini kaydetti.

Uydu çalışmalarının artarak devam edeceğini, Türkiye'nin bu alanda dünyada ses getiren öncü ülkelerden olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Uzayda izi olmayanın, dünyada gücü olmaz" anlayışıyla uydu çalışmalarını takip edeceklerini bildirdi.

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Bakan Karaismailoğlu: 'Türksat 6A'yı uzaya fırlattığımızda Türkiye, uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden birisi olacak' Bakan Karaismailoğlu: 'Türksat 6A'yı uzaya fırlattığımızda Türkiye, uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden birisi olacak' Bakan Çavuşoğlu: 'Ukrayna'daki savaş ve Afganistan'daki kriz doğrudan bölgelerimizi etkiliyor' Bakan Çavuşoğlu: 'Ukrayna'daki savaş ve Afganistan'daki kriz doğrudan bölgelerimizi etkiliyor'
Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Türksat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: 'Hedefimiz 2023 yılının ikinci çeyreğinde Türksat 6A'yı uzaya fırlatmak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: "Hedefimiz 2023 yılının ikinci çeyreğinde Türksat 6A'yı uzaya fırlatmak" - Son Dakika
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