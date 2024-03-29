Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Marmaris ve Fethiye\'de deniz dibi taramalarını başlattıklarını açıkladı

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaris ve Fethiye körfezlerinde deniz dibi taramalarını başlattıklarını belirterek, "İnanıyorum ki yaz aylarına kadar hem Fethiye hem de Marmaris denizini pırıl pırıl hale getirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

???????Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Marmaris ve Fethiye körfezlerinde önceki yıllarda çıkan orman yangınları ve balçıklı suların denize akmasının ardından deniz dibinde önemli miktarda kirlilik oluştuğunu aktardı.

Bakan Uraloğlu, "Yaptığımız taramalara göre Marmaris'te deniz dibinde 15 bin metreküp balçık birikmiş. Şimdiden üçte birini temizledik. Bir ay içerisinde iki futbol sahasını dolduracak kadar balçığı temizleyerek Marmaris sahillerini tertemiz yapacağız. Fethiye Körfezi'nin temizlenmesine yönelik dip taramalarını yapıyoruz. En kısa sürede Fethiye'de de çalışmalarımız başlayacak."değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolüyle Marmaris ve Fethiye'de deniz dibi taramalarını başlattıklarını belirten Uraloğlu, taramalar sonucunda Marmaris İçmeler mevkisinde büyük oranda balçık birikmesine rastlandığını ve temizleme çalışmaları için gemilerin bölgeye gönderildiğini bildirdi.

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü koordinesindeki deniz dibi tarama gemileri olan Çamur 10 ve Kazar VI'nın Marmaris'e ulaştığına işaret eden Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Fethiye'ye de bakanlığa ait deniz dibi tarama vasıtalarından birisi olan Çamur 5 gemimizi gönderdik. Marmaris Körfezi'nde olduğu gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca yapılacak çalışmalar ve hazırlanacak fizibilite raporu doğrultusunda koordineli çalışmamız ile Fethiye Körfezi'nde de deniz dibi taraması işlemlerini gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki yaz aylarına kadar hem Fethiye hem de Marmaris denizini pırıl pırıl hale getirmiş olacağız."

"Doğa, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirasımızdır"

Uraloğlu, doğanın dilini konuşmakla sorumlu bir medeniyetin mensupları olarak çevreye hassasiyetle yaklaştıklarını aktararak, hem çevreyi olumsuz etkilerden uzak tutmaya hem de bu bilinci oluşturmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Kirletilmemiş ve bozulmamış bir dünyada yaşayabilmek ve gelecek nesillere de temiz bir çevre bırakabilmek için hükümet olarak göreve geldikleri günden bu yana çalıştıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz tabiatın gösterdiği yoldan gitmek, yani onu tahrip etmeden, onunla uyum içinde yaşamayı başarabilmektir. Bu kapsamda Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz tüm proje ve yatırımlarda çevre hassasiyetini göz önüne alıyoruz. Doğanın kendini yenilemesini ve korunmasını sağlıyoruz. Çünkü hiçbir zaman unutmuyoruz ki doğa, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük ve en önemli mirasımızdır."