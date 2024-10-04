Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu İstanbul'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu İstanbul'da ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Çekmeköy'de ziyaretlerde bulunarak esnaf ile bir araya geldi.

04.10.2024 17:16
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Çekmeköy'de ziyaretlerde bulunarak esnaf ile bir araya geldi.

Cuma namazını Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camisi'nde kılan Uraloğlu, namazdan çıkan cemaatle buluşarak onlarla sohbet etti ve kendisine iletilen sorun ve şikayetleri dinledi. Uraloğlu, bazı vatandaşların ilettiği konuların not alınmasını istedi.

Çekmeköy Müftülüğü'nü ziyaret eden Uraloğlu, ilçe müftüsü Vehbi Akşit ve müftülük personeli ile bir araya geldi.

Müftülük ziyaretinin ardından Turgut Özal Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Uraloğlu, girdiği iş yerlerinde çalışanlarla ve esnafla muhabbet ederek onlara kolaylıklar diledi. Vatandaşlar ve esnafla fotoğraf da çektiren Uraloğlu gül dağıttı.

Bakan Uraloğlu, Çekmeköy programı kapsamında Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Ek Hizmet Binası'nda kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Uraloğlu, onlara gül dağıttı. Burada da kendisine iletilen dilek ve istekleri dinleyen Uraloğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Uraloğlu, partililerle buluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu İstanbul'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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