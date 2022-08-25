Marmaray'da hafta sonu seferleri, 26 Ağustos'tan itibaren gece 01.30'a kadar uzatılacak - Son Dakika
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Marmaray'da hafta sonu seferleri, 26 Ağustos'tan itibaren gece 01.30'a kadar uzatılacak

25.08.2022 11:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolculardan yoğun talebi üzerine Marmaray'da hafta sonu sefer saatlerinin 26 Ağustos'tan itibaren saat 01.30'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazılı bir açıklama ile Marmaray seferleri hakkında alınan yeni kararı duyurdu. Yapılan açıklamada önce İstanbul trafiğine nefes aldıran Marmaray'ın tamamının 13 Mart 2019'da hizmete alındığı anımsatıldı.

SEFERLER HAFTA SONLARI 01.30'A KADAR UZATILACAK

Gebze- Halkalı parkurunda saat 06.00 ile 23.00 arasında işletmecilik yapıldığı belirtilen açıklamada, gelen yoğun taleplerin dikkate alındığı, bu kapsamda 26 Ağustos'tan itibaren hafta sonunda Marmaray seferlerinin saat 01.30'a kadar uzatıldığı kaydedildi. Açıklamada, Marmaray'da cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde 30'ar dakikalık aralıkla Gebze'den Halkalı'ya son sefer saatinin 01.20, Halkalı'dan Gebze'ye 01.28 olarak planlandığı bilgisi verildi.

Gebze'den başlayacak son seferin 03.08'de, Halkalı'dan hareket eden son trenin de 03.16'da varış istasyonuna ulaşacağı vurgulanan açıklamada, Marmaray'da Pendik- Ataköy hattında 150, Halkalı-Gebze kesiminde 137 tren olmak üzere toplam 287 sefer yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, gece ilave 10 seferle hafta sonlarında sefer sayısının 297'ye çıkacağı belirtilerek, 23 Mayıs 2022'de hizmete alınan Halkalı- Bahçeşehir banliyö trenleri ile Marmaray'ın son durağı olan Halkalı İstasyonu'na aktarma yapılabildiği anımsatıldı.

747 MİLYONDAN FAZLA YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Öte yandan, 76 kilometre uzunluğunda, 43 istasyona sahip Marmaray ile Gebze-Halkalı hattında seyahat süresinin 108 dakikaya düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, günde ortalama 492 bin yolcuya hizmet veren Marmaray'da bazı günlerde yolcu sayısının 648 bine kadar ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, Marmaray'da 24 Ağustos'a kadar toplam 747 milyonu aşkın yolcuya hizmet sunulduğu bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"2022 yılında Marmaray ile yaklaşık 157 milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Marmaray, Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz ulaşımı sağlamasıyla yalnızca İstanbul'un kent içi ulaşımını desteklemekle kalmıyor, yüksek hızlı treni kullanan yolcuların Avrupa Yakası'na seyahatlerini sağlıyor. 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin önemli bir ayağı olan Asrın Projesi Marmaray, yük taşımacılığının da kesintisiz olarak yapılmasını sağlayarak deniz yolu aktarmasını ortadan kaldırıyor, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor. Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'nden bugüne kadar 2 bin 90 yük treni geçerken bu trenlerden 1096'sı Avrupa, 994'ü ise Asya yönüne geçti."

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Kaynak: AA

İstanbul, Marmaray, Halkalı, Gebze, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marmaray'da hafta sonu seferleri, 26 Ağustos'tan itibaren gece 01.30'a kadar uzatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaray'da hafta sonu seferleri, 26 Ağustos'tan itibaren gece 01.30'a kadar uzatılacak - Son Dakika
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