Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye'de İnternet Kullanım Oranı Yüzde 87,1'e Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye'de İnternet Kullanım Oranı Yüzde 87,1'e Ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 22 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolarlık yatırım yaparak bu alanlarda önemli gelişmeler kat ettiğini belirtti. Türkiye'de internet kullanım oranının yüzde 87,1'e ulaştığını bildiren Uraloğlu, genişbant abone sayısının da 2023 yılında 94,2 milyona yükseldiğini açıkladı.

30.08.2024 13:48
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 22 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolarlık yatırım yaparak bu alanlarda önemli gelişmeler kat ettiğini belirterek, 2023 yılı itibarıyla ülkede internet kullanım oranının yüzde 67 olan dünya ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 87,1'e ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2023 yılına ilişkin elektronik haberleşme sektörü verilerini paylaştı.

Türkiye'de mobil şebeke abone sayısının 92 milyon 900 bin 137'ye ulaştığını ifade eden Bakan Uraloğlu, sabit şebeke abone sayısının da 9 milyon 396 bin 107 olduğunu ifade etti.

Geçen yıl itibarıyla Türkiye'de internet kullanım oranının yüzde 87,1'e ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, "Nüfusumuzun internet kullanımı dünya ortalaması olan yüzde 67'nin oldukça üzerindedir. Haberleşme ve iletişim alanında yaptığımız yatırımlarla Türkiye'de iletişim altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hızla gelişen ve değişen dünyada bağlantının herkes için hayati önem taşıdığına işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya genelinde yaklaşık 5 milyar insan internet teknolojilerini kullanıyor. Son 22 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız 275 milyar dolar yatırım ile Türkiye bu alanda önemli gelişmeler kat etti. Sabit ve mobil genişbant internet abone sayımız 2023'te 93,3 milyona ulaştı. Bunların 73 milyon 715 bin 377'si mobil, 19 milyon 600 bin 230'u sabit abonedir. İnternet abone sayımız bu yılın ilk çeyreği itibarıyla ise 94,2 milyona yükseldi."

Uraloğlu, genişbant abonelerinin çoğunluğunun mobil genişbant abonelerinden oluştuğuna işaret ederek, 2009'da başlayan 3G ve 2016'da başlayan 4,5G hizmetiyle mobil genişbant abone sayısının hızla arttığını ve 2023 yılı sonunda 73,7 milyon aboneye ulaştığını, bunun toplam genişbant abone sayısının yüzde 79'una karşılık geldiğini bildirdi.

Elektronik haberleşme sektörü geçen yıl 224,6 milyar lira gelir sağladı

Türkiye ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkelerinde sabit genişbant yaygınlığındaki artışlar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Türkiye OECD ülkeleri içinde 2022-2023 yılları arasındaki 1 yıllık süreçte sabit internet yaygınlığı en çok artan ülke oldu. Bu dönemde yıllık ortalama yaygınlık artışı yüzde 1,7 iken ülkemizde bu oran yüzde 2,2 olarak gerçekleşmiştir." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, elektronik haberleşme gelirinin 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 72, 2019'a göre ise 3,4 kat arttığını belirterek, geçen yıl söz konusu gelirin 224,6 milyar lira olarak hesaplandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye'de İnternet Kullanım Oranı Yüzde 87,1'e Ulaştı - Son Dakika

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