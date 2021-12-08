Ülke ekonomisine değer katmak ve yöresel lezzeti yaymak istiyoruz

ADANA'da 1968 yılında küçük bir seyyar tablada börekçiliğe başlayan Levent Tamtürk, 'Levent Börek' markasıyla, Türkiye'de 200'e ulaşan şube sayısına ulaştı. 5 Avrupa ülkesine şube açmaya hazırlanan Tamtürk, " Hollanda, Almanya, Belçika, Macaristan ve Polonya'da şube açmak için sözleşmeleri imzalandık. Açılışlarımız başlıyor. Amacımız ülke ekonomisine değer katmak ve yöresel lezzetlerimizi dünyaya yaymak" dedi.

1968 yılında birlikte çalışmaya başladığı babasından öğrendiği geleneksel su böreğini baklavayla birleştirerek kendine özgü bir lezzet oluşturan Levent Tamtürk, Adana'nın Yüreğir ilçesinde küçücük bir seyyar tablada başlattığı 'Levent Börek' lezzetini şimdi Avrupa'ya taşıyor. Türkiye'de 200'e yaklaşan şubesiyle önemli bir istihdam yaratan ve ekonomiye katma değer kazandıran Levent Tamtürk, tablada başlayan "Levent Börek" lezzetinin Avrupa'ya taşındığını kaydetti. 8 yıl babası ile birlikte çalıştığını aktaran Tamtürk, "Babamın tarifiyle böreğin yapılışını öğrendiğim zaman bunu daha güzel yapabilmenin yollarını aradım. Önceki yıllarda su böreğinin üretiminde beyaz tuzsuz peynir kullanılırdı. Ben ise Adana'da kaşarlı su böreği yapan ilk kişi oldum. Üzerine koyarak, sürekli araştırarak ve müşterilerimin damak zevklerine uygun yenilikler yaparak lezzeti bu noktaya getirdim. 2018'de ise mağazacılıkta deneyimli bir grupla yaptığımız işbirliği bizi daha da büyüttü. Bugün Türkiye'de 200'e yaklaşan şubemiz ve yurt dışında Kıbrıs şubemizin ardından Avrupa'da Hollanda, Almanya, Belçika, Macaristan ve Polonya'da şubeler açmak için sözleşmelerimizi imzaladık, inşaat çalışmaları tamamlanma aşamasında. Aralık ayında tamamlanan şubelerimizin açılışını yapmayı planlıyoruz. Amacımız, ülke ekonomisine değer katmak ve yöresel lezzetimizi dünyaya yaymak. Oluşturduğum lezzetin sevilmesi, geniş kitlelere ulaşması benim için tarif edilemez mutluluk oldu" dedi.

'ÜRETİMİN TÜM AŞAMALARININ BAŞINDAYIM'

Börekte lezzete büyük önem verdiklerini aktaran Levent Tamtürk, şunları kaydetti: "Böreğin lezzetinin korunması için tüm üretimi, Adana'daki tesislerimizde yapıyor, tüm şubelere gönderiyoruz. Üretimin başında bizzat bulunarak titizlikle seçilen yüksek kalite standartlarındaki ham maddeleri dikkatle işliyoruz. Üretimde kalite, lezzet ve hijyene büyük önem veriyoruz. Lezzeti önemsediğimiz için üretimde makineleşmeye gitmedik. Hijyen kuralları konusunda eğitim alan personelimizin üretim aşamaları, uzman gıda mühendislerimiz tarafından kontrol ediliyor. Son aşamada ise şoklanan ürünler frigorifik araçlar ile soğuk zincir bozulmadan şubelerimize ulaştırılıyor."