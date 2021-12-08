Üye Girişi
Ülke ekonomisine değer katmak ve yöresel lezzeti yaymak istiyoruz - Son Dakika

Ülke ekonomisine değer katmak ve yöresel lezzeti yaymak istiyoruz

08.12.2021 11:35
Ülke ekonomisine değer katmak ve yöresel lezzeti yaymak istiyoruz

ADANA'da 1968 yılında küçük bir seyyar tablada börekçiliğe başlayan Levent Tamtürk, 'Levent Börek' markasıyla, Türkiye'de 200'e ulaşan şube sayısına ulaştı.

ADANA'da 1968 yılında küçük bir seyyar tablada börekçiliğe başlayan Levent Tamtürk, 'Levent Börek' markasıyla, Türkiye'de 200'e ulaşan şube sayısına ulaştı. 5 Avrupa ülkesine şube açmaya hazırlanan Tamtürk, " Hollanda, Almanya, Belçika, Macaristan ve Polonya'da şube açmak için sözleşmeleri imzalandık. Açılışlarımız başlıyor. Amacımız ülke ekonomisine değer katmak ve yöresel lezzetlerimizi dünyaya yaymak" dedi.

1968 yılında birlikte çalışmaya başladığı babasından öğrendiği geleneksel su böreğini baklavayla birleştirerek kendine özgü bir lezzet oluşturan Levent Tamtürk, Adana'nın Yüreğir ilçesinde küçücük bir seyyar tablada başlattığı 'Levent Börek' lezzetini şimdi Avrupa'ya taşıyor. Türkiye'de 200'e yaklaşan şubesiyle önemli bir istihdam yaratan ve ekonomiye katma değer kazandıran Levent Tamtürk, tablada başlayan "Levent Börek" lezzetinin Avrupa'ya taşındığını kaydetti. 8 yıl babası ile birlikte çalıştığını aktaran Tamtürk, "Babamın tarifiyle böreğin yapılışını öğrendiğim zaman bunu daha güzel yapabilmenin yollarını aradım. Önceki yıllarda su böreğinin üretiminde beyaz tuzsuz peynir kullanılırdı. Ben ise Adana'da kaşarlı su böreği yapan ilk kişi oldum. Üzerine koyarak, sürekli araştırarak ve müşterilerimin damak zevklerine uygun yenilikler yaparak lezzeti bu noktaya getirdim. 2018'de ise mağazacılıkta deneyimli bir grupla yaptığımız işbirliği bizi daha da büyüttü. Bugün Türkiye'de 200'e yaklaşan şubemiz ve yurt dışında Kıbrıs şubemizin ardından Avrupa'da Hollanda, Almanya, Belçika, Macaristan ve Polonya'da şubeler açmak için sözleşmelerimizi imzaladık, inşaat çalışmaları tamamlanma aşamasında. Aralık ayında tamamlanan şubelerimizin açılışını yapmayı planlıyoruz. Amacımız, ülke ekonomisine değer katmak ve yöresel lezzetimizi dünyaya yaymak. Oluşturduğum lezzetin sevilmesi, geniş kitlelere ulaşması benim için tarif edilemez mutluluk oldu" dedi.

'ÜRETİMİN TÜM AŞAMALARININ BAŞINDAYIM'

Börekte lezzete büyük önem verdiklerini aktaran Levent Tamtürk, şunları kaydetti: "Böreğin lezzetinin korunması için tüm üretimi, Adana'daki tesislerimizde yapıyor, tüm şubelere gönderiyoruz. Üretimin başında bizzat bulunarak titizlikle seçilen yüksek kalite standartlarındaki ham maddeleri dikkatle işliyoruz. Üretimde kalite, lezzet ve hijyene büyük önem veriyoruz. Lezzeti önemsediğimiz için üretimde makineleşmeye gitmedik. Hijyen kuralları konusunda eğitim alan personelimizin üretim aşamaları, uzman gıda mühendislerimiz tarafından kontrol ediliyor. Son aşamada ise şoklanan ürünler frigorifik araçlar ile soğuk zincir bozulmadan şubelerimize ulaştırılıyor."


Ülke ekonomisine değer katmak ve yöresel lezzeti yaymak istiyoruz
Ülke ekonomisine değer katmak ve yöresel lezzeti yaymak istiyoruz
Ülke ekonomisine değer katmak ve yöresel lezzeti yaymak istiyoruz
Ülke ekonomisine değer katmak ve yöresel lezzeti yaymak istiyoruz
Ülke ekonomisine değer katmak ve yöresel lezzeti yaymak istiyoruz

Togo Cumhuriyeti, Polonya, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Ülke ekonomisine değer katmak ve yöresel lezzeti yaymak istiyoruz - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lüks araç operasyonu 14 ilde eş zamanlı yapıldı! Milyon dolarlık otomobillere tek tek el konuldu 11:43 Lüks araç operasyonu 14 ilde eş zamanlı yapıldı! Milyon dolarlık otomobillere tek tek el konuldu
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak 11:34 Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak Jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni çıktı! 6 yaşındaki kızı da yanındaydı 10:53 Jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni çıktı! 6 yaşındaki kızı da yanındaydı TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 18:01 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik

Son Dakika Haberleri
11:42 Türkiye'de 17 noktada Omicron taraması yapılıyor
11:42 Lüks araç operasyonu 14 ilde eş zamanlı yapıldı! Milyon dolarlık otomobillere tek tek el konuldu
11:37 Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı!
11:37 SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız?
11:36 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş
11:33 Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak
11:21 Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL!
11:19 Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti
11:17 Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı!
11:14 Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar
"Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş" diyen Hamza Şayir'den açıklama: Yanlış anlaşıldım "Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş" diyen Hamza Şayir'den açıklama: Yanlış anlaşıldım         
11:47
Türkiye'de 17 noktada Omicron taraması yapılıyor Türkiye'de 17 noktada Omicron taraması yapılıyor         
11:43
SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız? SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız?         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
"Fiyat artışlarının dolarla ilgisi yok" diyen besiciden, yem ve tavuk fiyatlarındaki artışa karşı ilginç protesto: Ücretsiz dağıtıyor "Fiyat artışlarının dolarla ilgisi yok" diyen besiciden, yem ve tavuk fiyatlarındaki artışa karşı ilginç protesto: Ücretsiz dağıtıyor         
10:03
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum         
16:36
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 11:59:27. #1.13#
SON DAKİKA: Ülke ekonomisine değer katmak ve yöresel lezzeti yaymak istiyoruz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement