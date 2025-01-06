Ülker, ÇSY'de Dünya Birincisi

Ekonomi

Ülker, London Stock Exchange Group'un (LSEG) çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansı değerlendirmesinde ikinci kez kendi kategorisinde dünya birincisi oldu.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu LSEG'in halka açık şirketlerin ÇSY performansına ilişkin değerlendirmesi açıklandı.

İsrafsız şirket kültürüyle uzun yıllardır sürdürülebilirlik çalışmalarına devam eden Ülker, Ocak 2024'ten sonra, Ocak 2025 itibarıyla da kendi kategorisinde değerlendirilen 484 şirket arasında en yüksek puanı alarak ikinci kez dünya birinciliğine yükseldi. Ülker ayrıca, Borsa İstanbul'da tüm sektörlerden şirketler arasındaki liderliğini devam ettirdi.

LSEG değerlendirmesinde, şirketlerin enerji, su, emisyonlar, atık yönetimi, insan hakları, iş gücü, kurumsal sosyal sorumluluk, tedarik zinciri, sorumlu üretim gibi başlıklarında 100'ü aşkın performans kriterini göz önünde bulunduruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, Ülker'de dirençli bir küresel gıda sistemi oluşturma hedefine ulaşmak için güçlü yönetişim yapılarını geliştirmeye ve sürdürülebilirlik riskleri karşısında dayanıklılığı artırmaya odaklandıklarını belirtti.

Buyurgan, "Çevresel, sosyal ve yönetişim başlıklarının tümünde, bizi dönüştürdüğüne inandığımız sürdürülebilirliği merkeze aldık. Bunları yaparken kendi içimizdeki uygulamalarla, sektör ve topluma örnek teşkil eden projelerle hem çevresel sürdürülebilirlik hem toplumsal fayda sağladık. ÇSY kapsamında kriterleri yerine getirme konusundaki hassasiyetimizin LSEG'in performans değerlendirmesiyle, uluslararası platformlarda bir kez daha tescil edilmesinden mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı

Borsa İstanbul'da sektör ayrımı olmaksızın tüm şirketler arasında yine birinci sırada yer aldıklarını vurgulayan Buyurgan, şunları kaydetti:

"2024'te gerçekleştirdiğimiz 7 yıl vadeli 550 milyon dolar değerindeki sürdürülebilirlik bağlantılı yurt dışı tahvil ihracımız, uluslararası yatırımcıların bize güvenini göstermiş, bizleri motive etmişti. Bundan sonra da finansal performansı güçlü tutarken, çevik yönetim anlayışımızla üretim, tedarik ve lojistik alt yapımızı sürekli geliştirmeye, yaşanabilir bir dünya için AR-GE, yenileşim ve dijitalleşmeyle sürdürülebilirlik alanında yatırımlarımızı artırmaya devam edeceğiz."