UEDAŞ'tan arıza bakım ve onarım ekiplerine "havai hat" eğitimi

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), ekipleri için düzenlediği havai hat eğitimiyle arızalara hızlı ve güvenli şekilde müdahale etmeyi hedefliyor.

Şirketin açıklamasına göre, Güney Marmara'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, arıza onarım ve bakım ekiplerine düzenlediği eğitimlerle olası iş kazalarının önüne geçiyor.

Coğrafi koşulların yanı sıra atmosferik etkenlerin de önemli rol oynadığı elektrik dağıtım sektöründe, enerji sürekliliğini sağlarken ekiplerin iş sağlığı ve güvenliği büyük önem taşıyor.

UEDAŞ'ın kendi simülasyon sahasında yılda en az 3 kez gerçekleştirdiği "havai hat eğitimi" ile ekipler, sahadaki risklere karşı tecrübe kazanıyor. Havai hat eğitimlerinde elektrik direklerine, beton, ağaç ya da kafes direklerine iş güvenliği kapsamında nasıl tırmanılacağı, topraklamanın nasıl yapılacağı, elektrik enerjisinin kontrolü ve yapılacak işlerin pratik yolları gösteriliyor.

Bu sayede, telsize düşen ihbarlara en hızlı ve güvenli şekilde müdahale edilirken abonelerin kesinti noktasında mağduriyet yaşamaması sağlanıyor.